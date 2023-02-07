В Липецке арестовали машину, хозяин которой задолжал полмиллиона рублей по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам

После ареста автомобиля мужчина погасил задолженность.

В ходе очередного совместного рейда с ГИБДД и судебных приставов в Липецке был остановлен автомобиль, на хозяина которого было возбуждено множество исполнительных производств на общую сумму 500 тысяч рублей.



По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина уклонялся от уплаты долга с марта 2022 года, на нём числились штрафы ГИБДД, налоговая и кредиторская задолженность. В результате автомобиль должника был арестован.



Не дожидаясь оценки и дальнейшей реализации машины, мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объёме. Арест с автомобиля снят.