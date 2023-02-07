Происшествия

58 минут назад

В Липецке арестовали машину, хозяин которой задолжал полмиллиона рублей по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам

6 615
#приставы #долги #ГИБДД
1
В Липецке арестовали машину, хозяин которой задолжал полмиллиона рублей по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам

После ареста автомобиля мужчина погасил задолженность.

В ходе очередного совместного рейда с ГИБДД и судебных приставов в Липецке был остановлен автомобиль, на хозяина которого было возбуждено множество исполнительных производств на общую сумму 500 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина уклонялся от уплаты долга с марта 2022 года, на нём числились штрафы ГИБДД, налоговая и кредиторская задолженность. В результате автомобиль должника был арестован.

Не дожидаясь оценки и дальнейшей реализации машины, мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объёме. Арест с автомобиля снят.
6 615
#приставы #долги #ГИБДД
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Автохам

2 минуты назад
Нормальную такую отсрочку мужик выторговал. Молодец!!!
ответить

выход из трех сосен

7 минут назад
По этому, .. не проще ли штраф заплатить?.. или соблюдать ПДД
ответить

По этому

12 минут назад
Надо владеть какой нибудь семёркой на крайний случай 15ой.
ответить

Гость.

13 минут назад
Навлят ли это жигуль какой-то. А так он дешевле штрафа.
ответить

когда за руль лезут все подряд

15 минут назад
с автохамами только так
ответить

Думаю

53 минуты назад
Еще один гонщик поседел.
ответить

Еще в рубрике

В столкновении с «БМВ» пострадал водитель «девяносто девятой»
#ДТП
2
В столкновении с «БМВ» пострадал водитель «девяносто девятой»

сегодня, 15:29

Происшествия
В угнанной машине закончился бензин — её пришлось бросить
#угон #автомобиль
В угнанной машине закончился бензин — её пришлось бросить

сегодня, 15:15

Происшествия
Пассажира подозревают в краже 23 000 рублей у таксиста
#кража
2
Пассажира подозревают в краже 23 000 рублей у таксиста

сегодня, 15:06

Происшествия
Сбившего женщину на переходе в Ельце водителя внедорожника ждёт суд
#ДТП
4
Сбившего женщину на переходе в Ельце водителя внедорожника ждёт суд

сегодня, 13:10

Происшествия
В отношении спровоцировавшей массовое ДТП женщины возбуждено уголовное дело
#ДТП
2
В отношении спровоцировавшей массовое ДТП женщины возбуждено уголовное дело

сегодня, 12:45

Происшествия
Липчанка укусила полицейского
#конфликт #полиция
11
Липчанка укусила полицейского

сегодня, 12:30

Происшествия