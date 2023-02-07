37 минут назад
Земляки и сын Героя России Суламбека Осканова приехали на годовщину его подвига в Добринский район
Начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России погиб при исполнении воинского долга 7 февраля 1992 года на окраине деревни Казельки.
Как рассказал в своём Телеграм-канале глава Добринского района Александр Пасынков, в этом году почтить память Суламбека Осканова приехали его сослуживцы и сын Героя – Руслан Осканов, а также делегация из Республики Ингушетия.
«Военный летчик, генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России погиб при исполнении воинского долга 7 февраля 1992 года на окраине деревни Казельки. В 18.21 в землю врезался истребитель фронтовой авиации МиГ-29, которым управлял начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Осканов. Пилот, испытывавший в тот момент 12-кратные перегрузки, до конца боролся за живучесть самолета, при этом отводя многотонную машину от населенного пункта на максимально возможное расстояние. Высота – 400 метров, скорость – 900 километров в час, внизу – огни густонаселенной станции Хворостянка. Времени на обдумывание дальнейших действий у летчика не осталось, он принял единственное верное решение, вписав свое имя в бессмертие (...). Ингуши, приехавшие в этот день в Добринский район, гордятся своим земляком, который не посрамил чести своих предков и не допустил гибели мирных граждан. Каждый раз, посещая место его гибели, горцы чувствуют и заново переживают боль этой утраты. А также выражают глубокую благодарность жителям Добринского района за то, что они чтят его память», - отметил Александр Пасынков.
В Ингушетии генерал-майора Осканова считают своим национальным героем. В годовщину его гибели в республике проводятся траурные мероприятия, посвященные событиям 1992 года.
Фото - t.me/PasynkovAN
Правда