Происшествия

54 минуты назад

В отношении спровоцировавшей массовое ДТП женщины возбуждено уголовное дело

981
#ДТП
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В отношении спровоцировавшей массовое ДТП женщины возбуждено уголовное дело

В ДТП погибла одна из женщин-водителей.

Напомним, 11 сентября прошлого года в Задонском районе на 258-м километре дороги «Орёл-Тамбов» 61-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двумя автомобилями: «Сеат Ибица» под управлением 44-летнего мужчины и «Ладой Приорой» с 39-летней женщиной за рулём.

В результате ДТП женщина-водитель «Лады Приоры» погибла. Травмы также получили женщина-водитель «Лады Гранты», два 8-летних мальчика - пассажиры «Гранты», и пассажирка «Сеата».

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении женщины-водителя автомобиля «Лада Гранта» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ещё одно уголовное дело возбуждено по ДТП, которое произошло утром 26 ноября 2022 года на 370-м километре автодороги М-4 «Дон» в Становлянском районе, где 47-летний мужчина не справился с управлением и в результате автомобиль «Тойота Ленд Крузер» врезался ограждение.

В ДТП серьёзно пострадала 50-летняя пассажирка «Тойоты». В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
981
#ДТП
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