Общество

сегодня, 15:38

В микрорайон «Европейский» возобновлена подача электричества

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#отключение электричества
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В микрорайон «Европейский» возобновлена подача электричества

В администрации Липецка сообщили о возобновлении подачи электричества в микрорайон «Европейский», отключение которого произошло минувшей ночью

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на ПАО «Россети» - «Липецкэнерго» к 15.00 подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты микрорайона «Европейский» восстановлена.

Все трансформаторные подстанции запитаны.

«Если у кого-то из потребителей нет света, необходимо сообщить застройщику, в УК или ЕДС по номеру 8-800450-48-48», говорится в сообщении мэрии.

Аварийное отключение электроэнергии произошло на подстанции, принадлежащей ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой — М». Ремонтные работы проводил застройщик микрорайона, в зоне эксплуатационной ответственности которого находятся сети, в которых произошло технологическое нарушение и специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

По аварийному отключению администрация Липецка подготовлены письма в адрес конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой — М», прокуратуры Липецкой области, следственного комитета для принятия незамедлительных мер.
628
#отключение электричества
1

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