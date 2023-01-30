сегодня, 15:38
В микрорайон «Европейский» возобновлена подача электричества
В администрации Липецка сообщили о возобновлении подачи электричества в микрорайон «Европейский», отключение которого произошло минувшей ночью
Все трансформаторные подстанции запитаны.
«Если у кого-то из потребителей нет света, необходимо сообщить застройщику, в УК или ЕДС по номеру 8-800450-48-48», говорится в сообщении мэрии.
Аварийное отключение электроэнергии произошло на подстанции, принадлежащей ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой — М». Ремонтные работы проводил застройщик микрорайона, в зоне эксплуатационной ответственности которого находятся сети, в которых произошло технологическое нарушение и специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».
По аварийному отключению администрация Липецка подготовлены письма в адрес конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой — М», прокуратуры Липецкой области, следственного комитета для принятия незамедлительных мер.