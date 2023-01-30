Общество
сегодня, 08:13
Занятие в школе микрорайона «Европейский» отменены из-за отсутствия света
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В липецком микрорайоне «Европейский» энергетики устраняют аварию. Света в районе не было всю ночь
Сегодня ночью в липецком микрорайоне «Европейский» отключили свет. Как сообщили GOROD48 в ЕДДС, в районе произошла авария на сетях электроснабжения.
В связи с этим отменены занятия в школе микрорайона, но детский сад пока работает, сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка.
В связи с этим отменены занятия в школе микрорайона, но детский сад пока работает, сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка.
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А насчёт других районов, что .
ЭлеХтрик