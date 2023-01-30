Занятие в школе микрорайона «Европейский» отменены из-за отсутствия света

В липецком микрорайоне «Европейский» энергетики устраняют аварию. Света в районе не было всю ночь

Сегодня ночью в липецком микрорайоне «Европейский» отключили свет. Как сообщили GOROD48 в ЕДДС, в районе произошла авария на сетях электроснабжения.



В связи с этим отменены занятия в школе микрорайона, но детский сад пока работает, сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка.





