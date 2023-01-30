Общество

сегодня, 08:13

Занятие в школе микрорайона «Европейский» отменены из-за отсутствия света

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#отключение электричества
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Занятие в школе микрорайона «Европейский» отменены из-за отсутствия света

В липецком микрорайоне «Европейский» энергетики устраняют аварию. Света в районе не было всю ночь

Сегодня ночью в липецком микрорайоне «Европейский» отключили свет. Как сообщили GOROD48 в ЕДДС, в районе произошла авария на сетях электроснабжения.

В связи с этим отменены занятия в школе микрорайона, но детский сад пока работает, сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка.


2 1066
#отключение электричества
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Комментарии (2)

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А насчёт других районов, что .

28 минут назад
А в других районах их просто сократили. 2 смена учится с 12 до 14 .
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ЭлеХтрик

40 минут назад
Если я не ошибаюсь то тарифы увеличили дважды за год для того чтобы коммуналка работала стабильно, По-видимому надо ещё поднять.
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