Происшествия

сегодня, 13:46

«Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия», - в селе Новоуглянка ведутся следственные действия

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#СВО #дезертир
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«Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия», - в селе Новоуглянка ведутся следственные действия

GOROD48 поговорил c жителями села Новоуглянка Усманского района, где сегодня утром был убит дезертировавший из зоны СВО Дмитрий Перов.

В пригороде Усмани - селе Новоуглянке нарядом ДПС перекрыт проезд к улице Мира. Сегодня в 10:40 на этой улице спецназовцы застрелили 31-летнего Дмитрия Перова.

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На месте, где это произошло все еще работают кинологи. Исключить того, что Перов, покинувший воинскую часть с автоматом и грантами, мог оставить для охотящихся за ним, какой-нибудь неприятный сюрприз - нельзя.

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Тело Дмитрия Перова все еще лежит в огороде, где его настигли спецназовцы. Там же его боевой рюкзак, с которым накануне Дмитрия сняли камеры наблюдения в Воронеже.

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Дмитрия Перова застрелили практически на глазах соседа его семьи Николая Панова.

- Я видел как Дмитрий вышел из своего дома. Его, видимо, уже поджидали. За ним бросился мужчина в военном. Я не могу вам сказать - стрелял ли в него Дмитрий. Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия. Дальше я уже ничего не видел, - рассказал GOROD48 Николай Панов.

Все, с кем удалось побеседовать журналистам GOROD48 характеризуют Дмитрия Перова как хорошего парня, но своеобразного.

По словам жителей села, участвовать в СВО Дмитрий вызвался добровольно.

Напомним, что 13 декабря уроженец Новоуглянки 31-летиний Дмитрий Перов покинул воинскую часть в зоне СВО. С собой он прихватил автомат с пятью магазинами и гранаты. 17 декабря его заметили в Воронеже, где живет его мать. По предположению силовиков, из Воронежа Перов мог отправится в Новоуглянку, где у семьи есть дом.

Сегодня в 10:40 Дмитрия Перова застрелили на участке возле дома в Новоуглянке. По данным правительства Липецкой области, он оказал сопротивление. 

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#СВО #дезертир
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