сегодня, 13:46
«Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия», - в селе Новоуглянка ведутся следственные действия
GOROD48 поговорил c жителями села Новоуглянка Усманского района, где сегодня утром был убит дезертировавший из зоны СВО Дмитрий Перов.
На месте, где это произошло все еще работают кинологи. Исключить того, что Перов, покинувший воинскую часть с автоматом и грантами, мог оставить для охотящихся за ним, какой-нибудь неприятный сюрприз - нельзя.
Тело Дмитрия Перова все еще лежит в огороде, где его настигли спецназовцы. Там же его боевой рюкзак, с которым накануне Дмитрия сняли камеры наблюдения в Воронеже.
Дмитрия Перова застрелили практически на глазах соседа его семьи Николая Панова.
- Я видел как Дмитрий вышел из своего дома. Его, видимо, уже поджидали. За ним бросился мужчина в военном. Я не могу вам сказать - стрелял ли в него Дмитрий. Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия. Дальше я уже ничего не видел, - рассказал GOROD48 Николай Панов.
Все, с кем удалось побеседовать журналистам GOROD48 характеризуют Дмитрия Перова как хорошего парня, но своеобразного.
По словам жителей села, участвовать в СВО Дмитрий вызвался добровольно.
Напомним, что 13 декабря уроженец Новоуглянки 31-летиний Дмитрий Перов покинул воинскую часть в зоне СВО. С собой он прихватил автомат с пятью магазинами и гранаты. 17 декабря его заметили в Воронеже, где живет его мать. По предположению силовиков, из Воронежа Перов мог отправится в Новоуглянку, где у семьи есть дом.
Сегодня в 10:40 Дмитрия Перова застрелили на участке возле дома в Новоуглянке. По данным правительства Липецкой области, он оказал сопротивление.