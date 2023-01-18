Происшествия

56 минут назад

Разыскиваемого дезертира ликвидировал в Липецкой области спецназ

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#СВО #дезертир
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Разыскиваемого дезертира ликвидировал в Липецкой области спецназ

По данным Telegram-каналов 31-летний Дмитрий Перов застрелен в селе Новоуглянка.

Поиски дезертировавшего из зоны СВО 31-летнего уроженца села Новоуглянка Усманского района завершались его ликвидацией. Об этом сообщает правительство Липецкой области.

«Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части, обнаружен и ликвидирован. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия»  - говорится в сообщении правительства.

По данным Telegram-канала Mash, при задержании он оказал сопротивлении и был ликвидирован спецназом примерно в 10:40. 

Как сообщили GOROD48 в администрации села Новоуглянка, произошло это на огороде дома семьи Дмитрия Перова.

Как уточняет BAZA, в момент, когда спецназ зашел на участок, Перов выходил из сарая. Ему скомандовали бросить оружие и лечь на землю. В ответ военнослужащий открыл огонь. Ответным огнем он был уничтожен.

Фото: vk.com/usman48
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#СВО #дезертир
18

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