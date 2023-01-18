Происшествия
30 минут назад
В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира
31-летний Дмитрий Петров мог направится в Усманский район.
В Воронежской и Липецких областях ведется розыск дезертира. Об этом сообщают Вести-Воронеж.
Из ориентировки на разыскиваемого следуют, что уроженец села Новоуглянка Усманского района Липецкой области самовольно покинул расположение воинской части в зоне СВО. При себе у него может быть оружие. Накануне, 17 января, Дмитрий Петров находился у матери в Воронеже и может направляться в Усманский район.
В связи с информацией о розыске в усманских пабликах появились различные слухи. Кто-то сообщал об оцеплении сел Девица и Новоуглянка, кто-то даже написал, что слышал стрельбу, и что дезертир скрылся в местном лесу.
В пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области GOROD48 информацию о розыске комментировать не стали, посоветовав обратиться в Министерство обороны.
Глава администрации Девица Валентина Требунских сообщила GOROD48, что все что пишут в соцсетх не соответствует действительности, никакого оцепления ни в Девице, ни в Новоуглянке не выставлялось, и уже тем более не было никакой стрельбы. Что касается каких-то данных о сбежавшем и о его поисках, то сельскую администрацию силовые структуры в курс дела не вводят.
О ком идет речь глава села знает. Мать солдата живет в Воронеже, в Новоуглянке у семьи есть дом. Сам боец ранее воевал добровольцем на Донбассе, еще до спецоперации. На данный момент он не задержан.
Из ориентировки на разыскиваемого следуют, что уроженец села Новоуглянка Усманского района Липецкой области самовольно покинул расположение воинской части в зоне СВО. При себе у него может быть оружие. Накануне, 17 января, Дмитрий Петров находился у матери в Воронеже и может направляться в Усманский район.
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В связи с информацией о розыске в усманских пабликах появились различные слухи. Кто-то сообщал об оцеплении сел Девица и Новоуглянка, кто-то даже написал, что слышал стрельбу, и что дезертир скрылся в местном лесу.
В пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области GOROD48 информацию о розыске комментировать не стали, посоветовав обратиться в Министерство обороны.
Глава администрации Девица Валентина Требунских сообщила GOROD48, что все что пишут в соцсетх не соответствует действительности, никакого оцепления ни в Девице, ни в Новоуглянке не выставлялось, и уже тем более не было никакой стрельбы. Что касается каких-то данных о сбежавшем и о его поисках, то сельскую администрацию силовые структуры в курс дела не вводят.
О ком идет речь глава села знает. Мать солдата живет в Воронеже, в Новоуглянке у семьи есть дом. Сам боец ранее воевал добровольцем на Донбассе, еще до спецоперации. На данный момент он не задержан.