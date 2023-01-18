Происшествия

30 минут назад

В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира

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#розыск #СВО
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В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира

31-летний Дмитрий Петров мог направится в Усманский район.

В Воронежской и Липецких областях ведется розыск дезертира. Об этом сообщают Вести-Воронеж.

Из ориентировки на разыскиваемого следуют, что уроженец села Новоуглянка Усманского района Липецкой области самовольно покинул расположение воинской части в зоне СВО. При себе у него может быть оружие. Накануне, 17 января, Дмитрий Петров находился у матери в Воронеже и может направляться в Усманский район. 

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В связи с информацией о розыске в усманских пабликах появились различные слухи. Кто-то сообщал об оцеплении сел Девица и Новоуглянка, кто-то даже написал, что слышал стрельбу, и что дезертир скрылся в местном лесу. 

В пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области GOROD48 информацию о розыске комментировать не стали, посоветовав обратиться в Министерство обороны.

Глава администрации Девица Валентина Требунских сообщила GOROD48, что все что пишут в соцсетх не соответствует действительности, никакого оцепления ни в Девице, ни в Новоуглянке не выставлялось, и уже тем более не было никакой стрельбы. Что касается каких-то данных о сбежавшем и о его поисках, то сельскую администрацию силовые структуры в курс дела не вводят.

О ком идет речь глава села знает. Мать солдата живет в Воронеже, в Новоуглянке у семьи есть дом.  Сам боец ранее воевал добровольцем на Донбассе, еще до спецоперации. На данный момент он не задержан.
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#розыск #СВО
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