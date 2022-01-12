Происшествия
58 минут назад
В зданиях мэрии и областного суда взрывопасных предметов не найдено
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Полицейские проверили здания городской администрации и областного суда. Опасных предметов не обнаружено. Учреждения работают в штатном режиме, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Сообщение о минировании этих зданий поступило в правоохранительные органы днем 12 января. На время проверки сообщения мэрию эвакуировали. Инспекторы ДПС перекрыли полосу для движения общественного транспорта на улице Советской у здания администрации.
Сообщение о минировании этих зданий поступило в правоохранительные органы днем 12 января. На время проверки сообщения мэрию эвакуировали. Инспекторы ДПС перекрыли полосу для движения общественного транспорта на улице Советской у здания администрации.
5 815
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Mikl
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