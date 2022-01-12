Происшествия

58 минут назад

В зданиях мэрии и областного суда взрывопасных предметов не найдено

5 815
#подозрительный предмет
3
В зданиях мэрии и областного суда взрывопасных предметов не найдено
Полицейские проверили здания городской администрации и областного суда. Опасных предметов не обнаружено. Учреждения работают в штатном режиме, сообщили  GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Сообщение о минировании этих зданий поступило в правоохранительные органы днем 12 января. На время проверки сообщения мэрию эвакуировали. Инспекторы ДПС перекрыли полосу для движения общественного транспорта на улице Советской у здания администрации.
5 815
#подозрительный предмет
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

8 минут назад
Лопаты им выдать и на расчистку улиц, хоть какую то пользу принесли бы жителям. В городе находиться противно, не то что жить!
ответить

Вован

11 минут назад
Mikl, надо было сделать 100 тенге! Загадили экологию, и шага не сделают, везде на машине!
ответить

Вот-вот

19 минут назад
Всю мерию на уборку снега во дворы города.
ответить

Mikl

27 минут назад
В Казахстане нормализовалась обстановка и правительство взяло курс на повышение уровня жизни. Стоил литр бензина 10 тенге, теперь будет стоить 1 тенге. Вот это понятный уровень жизни.
ответить

займитесь делом!

43 минуты назад
их там и не было
ответить

Еще в рубрике

Грязинцы воруют заборы
#кража #забор
4
Грязинцы воруют заборы

сегодня, 14:48

Происшествия
Прокуратура проверит организацию безопасности движения в месте массового ДТП
#авария #ДТП
8
Прокуратура проверит организацию безопасности движения в месте массового ДТП

сегодня, 14:40

Происшествия
В мэрии и областном суде ищут взрывные устройства
#угроза взрыва #подозрительный предмет
20
В мэрии и областном суде ищут взрывные устройства

сегодня, 14:30

Происшествия
Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком
#массовое ДТП
17
Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком

сегодня, 13:37

Происшествия
17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком — количество пострадавших уточняется
#массовое ДТП
37
17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком — количество пострадавших уточняется

сегодня, 12:00

Происшествия
Утром в Липецке автобус попал в ДТП
#ДТП
5
Утром в Липецке автобус попал в ДТП

сегодня, 11:51

Происшествия