В мэрии и областном суде ищут взрывные устройства

В правоохранительные органы поступила информацию об угрозе взрыва.

Днем 12 января в правоохранительные органы поступила информацию об угрозе взрыва в зданиях администрации Липецка на улице Советской и областного суда на улице Карла Маркса.



Очевидцы сообщают GOROD48, что из здания мэрии произошла эвакуация. Рядом со зданием стоят автомобили служб экстренного реагирования.



Также инспекторы ДПС перекрыли полосу для движения общественного транспорта на улице Советской в районе здания администрации.

