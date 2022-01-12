Происшествия

34 минуты назад

В мэрии и областном суде ищут взрывные устройства

10 1270
#угроза взрыва #подозрительный предмет
В мэрии и областном суде ищут взрывные устройства

В правоохранительные органы поступила информацию об угрозе взрыва.

Днем 12 января в правоохранительные органы поступила информацию об угрозе взрыва в зданиях администрации Липецка на улице Советской и областного суда на улице Карла Маркса.

Очевидцы сообщают GOROD48, что из здания мэрии произошла эвакуация. Рядом со зданием стоят автомобили служб экстренного реагирования.

Также  инспекторы ДПС перекрыли полосу для движения общественного транспорта на улице Советской в районе здания администрации.
10 1270
#угроза взрыва #подозрительный предмет

Комментарии (10)

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Да уж!

11 минут назад
Очередная имитация деятельности. Для галочки и отчетности. Надоело.
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Правда

16 минут назад
Видно,что нет специалистов,почему не убрали с улицы технику,в случае со взрывом здания кирпичи угробят всё что на фото.
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911

17 минут назад
Не жалко. Главное, чтобы школы, детсады не пострадали. Больницы.
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Да ладно!

17 минут назад
Кому нужны эти бездельники!
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И что же

24 минуты назад
Дальше.
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наш автобус стоит на Советской уже 10 минут..

25 минут назад
а кто будет отвечать за опоздание людей на работу??? люди едут на завод сейчас на смену, автобусы стоят..
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Блин

25 минут назад
Опять фейк...а жаль...
ответить

Правда

26 минут назад
Суд эвакуировали,а мерию будут?
ответить

!!!

28 минут назад
Украинцы не как не наиграются !!!
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Жанна

29 минут назад
Все выбежали? А вход только с Qk, и посмотрим сколько у нас привитых у власти.
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