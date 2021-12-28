Здоровье
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«Не пить, а пригублять»: липчанам рассказали, как обезопасить себя в новогодние праздники
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В новогоднюю ночь советуют не смешивать спиртное, отказаться от майонеза и закусывать тёплыми салатами.
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Как рассказал главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, за этот год в Липецкой области на 50% снизилась смертность от случайных отравлений алкоголем, от запоя, смертельной дозы алкоголя. Но в новогодние праздники в наркологию обычно поступают около 200 пострадавших от употребления спиртных напитков. Зато за последние три года во время зимних каникул в наркологии никто не умирал.
- Главное — это держать дозу, - посоветовал липчанам Михаил Коростин. - Если вы употребляете сухое вино — то употребляйте его в течение всего вечера, газированного алкоголя не должно быть больше двух бокалов за вечер. В случае с крепкими напитками рекомендованная не рискованная доза — до 150 граммов за вечер, то есть три-четыре тоста, и после надо продолжать пить чай! Есть такое хорошее русское слово — пригубить. Вот пригублять алкоголь а течение вечера рекомендую. Не пить, а пригублять. И никогда не надо смешивать алкогольные напитки. Когда начинают переходить от напитков с малым процентом алкоголя до напитков с высоким процентом алкоголя — это приводит к тяжёлым последствиям, интоксикации. Чем закусить? Лёгкими мясными или рыбными продуктами. Сало, большое количество жиров употреблять нельзя. Это миф, что жиры защищают от алкогольной интоксикации. Защищает от резкого быстрого всасывания алкоголя лёгкая, крахмалистая пища: тёплые салаты, овощи в тушёном виде. И большое значение имеет правильный выход с алкогольной интоксикации. Нельзя насиловать своё желудок употреблением различных крепких рассолов, продуктами, содержащими ацетилсалициловую кислоту. Надо есть каши, которые обволакивают желудок, пить щелочносодержащую минеральную воду, и самое главное — поголодать, хорошо выспаться. И продолжить встречать Новый год трезвыми, гуляя на свежем воздухе с детьми, катаясь на коньках и лыжах, или сделать небольшой ремонт дома.
Нужно помнить, что алкоголь приводит к обезвоживанию: один грамм спирта «забирает» около четырёх граммов воды. Поэтому после 50 граммов спиртного нужно обязательно выпить стакан воды, компота или несладкого морса.
Как рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в этот осенне-зимний период с обморожениями переохлаждениями к ним поступили уже 24 человек, 10 человек с обморожениями травмами сейчас лечатся в стационаре. Некоторые из них — жертвы корпоративов. Люди не рассчитывают свои силы и потом их находят в сугробе. В новогодние праздники прогнозируют увеличение пациентов с обморожениями.
Главная рекомендация — не согревать пораженные участки тела самостоятельно не греть их на батарее или феном. Обмороженный участок следует изолировать от внешнего тепла при помощи шерстяных носков или даже полиэтилена и сразу обратиться к специалистам. Остальные подробные рекомендации можно прочитать по ссылке.
Главный внештатный специалист-диетолог управления здравоохранения Липецкой области Яна Плотникова призвала липчан не сильно менять рацион в праздники, придерживаться своего привычного питания, принимать достаточное количество воды и заниматься физкультурой.
Основные принципы здорового питания: еженедельный рацион должен быть разнообразным и включать такие продукты, как мясо, рыбу, птиц, крупы, кисломолочные продукты. Нужно помнить, что 60% энергии мы получаем со сложными углеводами: это цельнозерновой хлеб, бурый рис, макароны из твёрдых сортов пшеницы. Нужно избегать избыточного потребления соли, сахара, усилителей вкуса, консервантов, так как все эти продукты пагубно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и со временем могут привести к хроническим заболеваниям. По-возможности следует отказаться от чрезмерного потребления майонеза, жирных соусов, заменить их на нежирную сметану или греческий йогурт. Пищу лучше готовить на пару или запекать.
Не советуют готовить впрок, чтобы на следующий день не пришлось разогревать и доедать. Есть нужно небольшими порциями, хорошо пережёвывая пищу, не запивать её. Чтобы не навредить здоровью, 31 декабря нужно есть в течение дня, а не смещать основной приём пищи на ночь. Алкоголь на голодный желудок противопоказан. Ну и главное — не окунаться с головой в чревоугодие.
- Главное — это держать дозу, - посоветовал липчанам Михаил Коростин. - Если вы употребляете сухое вино — то употребляйте его в течение всего вечера, газированного алкоголя не должно быть больше двух бокалов за вечер. В случае с крепкими напитками рекомендованная не рискованная доза — до 150 граммов за вечер, то есть три-четыре тоста, и после надо продолжать пить чай! Есть такое хорошее русское слово — пригубить. Вот пригублять алкоголь а течение вечера рекомендую. Не пить, а пригублять. И никогда не надо смешивать алкогольные напитки. Когда начинают переходить от напитков с малым процентом алкоголя до напитков с высоким процентом алкоголя — это приводит к тяжёлым последствиям, интоксикации. Чем закусить? Лёгкими мясными или рыбными продуктами. Сало, большое количество жиров употреблять нельзя. Это миф, что жиры защищают от алкогольной интоксикации. Защищает от резкого быстрого всасывания алкоголя лёгкая, крахмалистая пища: тёплые салаты, овощи в тушёном виде. И большое значение имеет правильный выход с алкогольной интоксикации. Нельзя насиловать своё желудок употреблением различных крепких рассолов, продуктами, содержащими ацетилсалициловую кислоту. Надо есть каши, которые обволакивают желудок, пить щелочносодержащую минеральную воду, и самое главное — поголодать, хорошо выспаться. И продолжить встречать Новый год трезвыми, гуляя на свежем воздухе с детьми, катаясь на коньках и лыжах, или сделать небольшой ремонт дома.
Нужно помнить, что алкоголь приводит к обезвоживанию: один грамм спирта «забирает» около четырёх граммов воды. Поэтому после 50 граммов спиртного нужно обязательно выпить стакан воды, компота или несладкого морса.
Как рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в этот осенне-зимний период с обморожениями переохлаждениями к ним поступили уже 24 человек, 10 человек с обморожениями травмами сейчас лечатся в стационаре. Некоторые из них — жертвы корпоративов. Люди не рассчитывают свои силы и потом их находят в сугробе. В новогодние праздники прогнозируют увеличение пациентов с обморожениями.
Главная рекомендация — не согревать пораженные участки тела самостоятельно не греть их на батарее или феном. Обмороженный участок следует изолировать от внешнего тепла при помощи шерстяных носков или даже полиэтилена и сразу обратиться к специалистам. Остальные подробные рекомендации можно прочитать по ссылке.
Главный внештатный специалист-диетолог управления здравоохранения Липецкой области Яна Плотникова призвала липчан не сильно менять рацион в праздники, придерживаться своего привычного питания, принимать достаточное количество воды и заниматься физкультурой.
Основные принципы здорового питания: еженедельный рацион должен быть разнообразным и включать такие продукты, как мясо, рыбу, птиц, крупы, кисломолочные продукты. Нужно помнить, что 60% энергии мы получаем со сложными углеводами: это цельнозерновой хлеб, бурый рис, макароны из твёрдых сортов пшеницы. Нужно избегать избыточного потребления соли, сахара, усилителей вкуса, консервантов, так как все эти продукты пагубно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и со временем могут привести к хроническим заболеваниям. По-возможности следует отказаться от чрезмерного потребления майонеза, жирных соусов, заменить их на нежирную сметану или греческий йогурт. Пищу лучше готовить на пару или запекать.
Не советуют готовить впрок, чтобы на следующий день не пришлось разогревать и доедать. Есть нужно небольшими порциями, хорошо пережёвывая пищу, не запивать её. Чтобы не навредить здоровью, 31 декабря нужно есть в течение дня, а не смещать основной приём пищи на ночь. Алкоголь на голодный желудок противопоказан. Ну и главное — не окунаться с головой в чревоугодие.
11 946
Комментарии (11)
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