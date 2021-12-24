Здоровье

сегодня, 16:16

Трое липчан госпитализированы сегодня с обморожениями

3 687
#обморожение
1
Трое липчан госпитализированы сегодня с обморожениями

А с 21 декабря в больницу с таким диагнозом попали уже шесть человек.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в Липецке растёт число пострадавших от сильных морозов: с 21 декабря с обморожениями госпитализированы шесть человек, из них трое — сегодня.

Все пациенты с обморожениями — мужчины, их возраст — от 23 до 70 лет. Один пострадавший шёл в легкой обуви с Дня рождения, другой — пожилой мужчина ушёл из дома и лежал на снегу, двое были избиты, потеряли сознание и некоторое время провели на холоде, пятый тушил горящую машину в домашних тапочках, ещё один работал грузчиком в кроссовках на морозе.

Отдельным пациентам потребовалось оперативное вмешательство, у одного мужчины стоит вопрос об ампутации нескольких пальцев на руке.

Медики просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться к специалистам в Областной ожоговый центр Липецкой горбольницы №3 «Свободный сокол» и лучше вообще не согревать обмороженные участки.

- При обморожениях следует правильно принять решение, отогревать замерзшие ткани или нет. Если условия окружающей среды таковы, что отогретые ткани могут быть заморожены повторно, будет безопаснее оставить ткани замерзшими до тех пор, пока не будет возможности сохранять их в согретом состоянии, - отмечает Илья Копылов. - При обморожениях рук и ног следует аккуратно, чтобы вторично не травмировать ткани вследствие отрывания примерзшей одежды от кожи пострадавшего, снять обувь и одежду. Нужно отказаться от «народных» способов согревания тканей: массажа, растирания снегом, шерстяной тканью, теплых ванночек, грелок, согревающих компрессов, не смазывать кожу маслами и жирами. Растирание снегом приводит к еще большему охлаждению, а кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего может произойти инфицирование. Можно протереть пораженные области спиртом или водкой. На руки и ноги при их обморожениях необходимо наложить теплоизолирующую повязку (ватно-марлевую повязку и целлофановый мешок). Среди других рекомендаций оказания первой помощи: иммобилизация и возвышенное положение отмороженных конечностей, обезболивание (прием таблетки любого из нестероидных противовоспалительных препаратов). Также должны быть предприняты меры по профилактике дальнейших возможных повреждений отмороженных тканей. Следует во всех случаях избегать повторного замораживания тканей, если они были отогреты в полевых условиях. Если это возможно, на отмороженных ногах нельзя ходить, отмороженными руками — заниматься скалолазанием до получения квалифицированной медицинской помощи. Если избежать этого нельзя — отмороженные руки и ноги должны быть укутаны, нужно наложить шину - рука или нога должна быть настолько неподвижна, насколько это возможно.

В сильный мороз лучше вообще не выходить из дому без особой на то необходимости. Одеваться нужно соответственно погоде.

Специалисты советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в алкогольном или наркотическом опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках отморожения не получается.

Интересно, что профилактикой обморожения будет и то, если перед выходом на мороз поесть. Не советуют курить на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, делая руки и ноги более уязвимыми.

Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В сапоги советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.

Врачи не советуют выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки же от мороза не особо спасают.

Также рекомендуют использовать дополнительные химические или электрические грелки для стоп и кистей. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела можно смазать специальным кремом, который защитит от холода и других неблагоприятных погодных воздействий.

Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.

Из других советов — стараться не потеть и не намокать, не выходить на мороз с влажными волосами после душа, на длительную прогулку можно захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем.

А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.

Не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног — они распухнут, и вы не сможете снова надеть обувь. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками.

Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и страдающих некоторыми болезнями эта функция бывает нарушена.
3 687
#обморожение
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Странно

7 минут назад
Что нет молодёжи, которая ходит в подворотах. Или в прошлую зиму вымерли?
ответить

•••

17 минут назад
Ну когда люди по часу ждут транспорт в -21 , не только ноги отморозишь. Лучше в гостях на пианино в это время играть и улыбаться .
ответить

Липчанка

18 минут назад
Спасибо за подробную информацию!
ответить

Еще в рубрике

Карантин в Липецкой области затронул уже 83 школы
#Карантин #дистанционное обучение
52
Карантин в Липецкой области затронул уже 83 школы

14.12.2021 12:21

Здоровье
В облздраве объяснили, как регион достиг 80% коллективного иммунитета
#коронавирус #вакцинация
309
В облздраве объяснили, как регион достиг 80% коллективного иммунитета

08.12.2021 13:09

Общество
Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области за неделю выросла на 20%
#ОРВИ #грипп
16
Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области за неделю выросла на 20%

07.12.2021 13:20

Здоровье
Девять школ полностью закрыты на карантин
#школа #карантин #детский сад
29
Девять школ полностью закрыты на карантин

07.12.2021 11:34

Здоровье
В поликлиниках продолжают снимать коронавирусные ограничения
#коронавирус #поликлиника
9
В поликлиниках продолжают снимать коронавирусные ограничения

07.12.2021 10:07

Здоровье
Карантин объявлен в 62 школах Липецкой области
#школа #карантин #детский сад
37
Карантин объявлен в 62 школах Липецкой области

06.12.2021 10:57

Здоровье