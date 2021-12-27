Общество

сегодня, 11:45

Кататься с необорудованных горок запретили

12 899
#дети #горки #несчастный случай
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Кататься с необорудованных горок запретили

По всему Липецку появились таблички «Кататься на склоне запрещено».

В Липецке во дворах и парках рядом с необорудованными горками появились таблички «Кататься на склоне запрещено». Например, такая табличка теперь есть в Верхнем парке.

Как рассказали GOROD48 в МАУК «Культурные пространства Липецка», такие таблички установлены повсеместно рядом с самокатными склонами администрацией города и связано это с прошлогодними случаями травмирования детей на стихийных склонах: съезжая на ватрушке с горки, дети попадали под машины и даже проваливались в реки.

- Сделано это исключительно для того, чтобы обезопасить наших детей, - заявили в в МАУК «Культурные пространства Липецка». - И такие таблички установлены не только в парках.

На появление табличек обратил внимание в соцсетях и руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Копьё» и общественник Павел Семёнов.

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Фото - vk.com/pal_yelets

«В Липецке по оврагам и взгоркам понаставили табличек. Мол, кататься на склоне запрещено. О чём нам говорит установка этих знаков? Во-первых, эти знаки вводят некое ограничение, которое вы ни проконтролировать, ни выполнить не можете. На каждой горке по офицеру МЧС не поставишь, к каждому склону по полицейскому не отправишь. Именно так и воспитывается у людей с детства правовой нигилизм. Если ребёнку родители с детства покажут, что наплевать на запреты можно и даже смешно и весело, это обязательно будет иметь продолжение. Во-вторых, запрещая, важно предложить альтернативу. Вы серьёзно думаете, что подавляющему большинству липчан хватит денег поехать на платный склон? Вы, правда, так думаете? В-третьих, мы же все понимаем, что знаки эти поставлены совсем не из лучших побуждений заботы обо всех людях, катающихся с горок. Они поставлены для спасения совершенно конкретных нескольких человек, которые боятся - а вдруг чего и меня уволят? Или накажут! Не бойтесь. Вас в любом случае уволят, если надо будет. Есть сотни поводов, на каждый по табличке не отчитаешься», - пишет Павел Семенов.

Напомним, последний серьёзный случай травмирования ребёнка на горке в Липецкой области произошёл в начале этого года. 21 января в Данкове на улице Воронежской: 13-летний мальчик выкатился на «ватрушке» со стихийной горки протяжённостью около 40 метров под колеса автомобиля «Киа Рио». Ребенка госпитализировали в Липецкую областную детскую больницу с сотрясением мозга. Водитель также обращался за медицинской помощью.

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Проверка, которую провела прокуратура области, установила, что мальчик выехал под машину в условиях плохой видимости из-за снегопада. При этом никто из катающихся на горке подростков не оставался на спуске, чтобы предупреждать товарищей о приближающихся автомобилях, на одежде детей не было световозвращающих элементов.

Поскольку помимо пострадавшего ребёнка на горке были и другие дети Данковский межрайонный прокурор объявил предостережения директорам сразу восьми школ города, с требованием рассказывать ученикам об опасностях при катании на тюбинге.

Тюбинг или «ватрушка» - основной поставщик зимних детей травм.

- Накачанный воздухом баллон - простой по своему использованию, но абсолютно не управляем, особенно на необорудованных склонах, - отмечают в отделении травматологии Липецкой областной детской больницы. - Ватрушка с лёгкостью переворачивается , её кидает и бросает в разные стороны. И для катания на ватрушках нужны такие же средства защиты, как и для горных лыж и сноубордов. Следует помнить о безопасности и учить детей правильному обращению с любыми предметами для игр. В первую очередь, взрослые должны убедиться, что дети катаются в безопасном месте. А на их одежде желательно наличие светоотражающих элементов.

О правилах о правилах безопасности при катании со склонов и горок липчанам напомнили и в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области:

«Зимние развлечения, такие как катание на лыжах, санках и тюбингах со склонов и берегов водоемов могут быть опасными для жизни и здоровья, поэтому кататься можно только на специально оборудованных горках и снежных трассах. Катающиеся на берегах водоемов рискуют получить травму или оказаться в ледяной воде, так как кажущийся крепким лед может в любую секунду проломиться даже под весом ребенка: водоемы замерзают неравномерно, а по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Поэтому на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью. При катании с горок рекомендуется кататься только в специально оборудованных местах, исключая вероятность выезда на лед рек, озер и котлованов, а также проезжую часть».

В СУ СК России по Липецкой области добавляют, что позаботиться о безопасном поведении детей во время зимних развлечений должны в первую очередь их родители: запретите ребенку кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой, водоемом; не играйте с ребенком на льду, подавая плохой пример; объясните ребенку, что выходить на лед опасно для жизни; предупредите его, что ни в коем случае нельзя подходить к водоему и проверять прочность льда ударом ноги.

Кататься можно только на специально оборудованных горках и снежных трассах, соблюдая простые, но необходимые правила безопасности: подниматься на снежную или ледяную горку строго в оборудованном месте, исключая возможность столкновения с теми, кто скатывается вниз; не задерживаться внизу после спуска, а сразу уходить в сторону на свободный участок; не перебегать ледяную дорожку; не кататься стоя на ногах, сидя на корточках, лежа на животе, а также головой вперед; избегать горок с неровным ледовым покрытием; не оставляйте детей без присмотра во время катания.

Отметим, что родителей за несоблюдение этих правил в отдельных случаях могут даже и наказать: привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По этой статье грозит предупреждение или штраф в размере от ста до пятисот рублей.
12 899
#дети #горки #несчастный случай
4

Комментарии (12)

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Однако

4 минуты назад
Может вы ещё и ДЕТСТВО запретите? Каким надо быть дубиноголовым, чтобы вводить подобные запреты? А может вы, что-то создали с безопасными склонами в каждом дворе, или хотя бы на каждом районе??? Нет? Тогда варежку заткните, запретители!
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Швондер

6 минут назад
Лучше бы залили хоккейную коробку за ДК Звездный для бесплатного занятия спортом, стоит бурьяном поросла. А не по 400 р. и харчевни свои ставить! Сразу видно отновение властей к людям, забота о своих бизнесах а не о здоровье. Не все могут позволить за такой ценник.
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Всегда катались

11 минут назад
в Беде на 19,24 р-ах. Пошли они на... И вопрос,а они догонят этого н/л-го если он побежит от маргариновых палицаек по горкам?Думаю,они проиграют в этой "битве за кислород".))) И ещё вопрос,а если будет совершеннолетний кататься,какая ответственность?
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Александр

16 минут назад
В чем проблема, оборудуйте места, пусть не все, но в каждом районе они должны быть.....ах да, это же бесплатно для детей и их родителей На это у мэра денег нет. Все в Молодежный, на платную горку.
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Александр

17 минут назад
В чем проблема, оборудуйте места, пусть не все, но в каждом районе они должны быть.....ах да, это же бесплатно для детей и их родителей На это у мэра денег нет. Все в Молодежный, на платную горку.
ответить

Юлия

39 минут назад
Лучше бы они не таблички устанавливали, а прошлись в районе парка Победы и посмотрели с каких склонов там безопасно спускаться, а с каких нет. От школы с 19 мкр-на очень даже безопасно)))) если соблюдать очередность
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123

44 минуты назад
Надо всем людям запретить ходить по снегу и льду, а то вдруг споткнется человек, упадет и что-нибудь себе сломает, а уважаемому чиновнику попадет за это
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Ирина

57 минут назад
Нужно побольше бесплатных оборудованных горок, самое главное безопасных, а то сердце болит за деток, когда они катаются, а рядом деревья, столбы
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Житель

57 минут назад
А как же мы раньше, и ничего ни с кем не случилось! Как они жить будут дальше
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липчанка

57 минут назад
А где детям кататься у на на Соколе не одной горки нет ,хотя бы в парке пару горок соорудили
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