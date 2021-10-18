Происшествия
сегодня, 14:16
На ЧП в детском саду отреагировала прокуратура
В дошкольном образовательном учреждении началась проверка инцидента с захлебнувшимся малышом.
Прокуратура области поручила прокуратуре Левобережного района Липецка провести незамедлительную проверку по факту инцидента с малолетним ребенком в детском саду.
- По результатам проверки будет дана правовая оценка обстоятельств случившегося действиям должностных лиц детского учреждения. При выявлении нарушений по результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования по привлечению виновных к установленной законом ответственности, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что сегодня утром во время занятий плаванием в «лягушатнике» 134-го детского сада в Липецке ушел под воду пятилетний мальчик. Сейчас за его жизнь бьются медики детской областной больницы - пока ребенок находится в коме.
- По результатам проверки будет дана правовая оценка обстоятельств случившегося действиям должностных лиц детского учреждения. При выявлении нарушений по результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования по привлечению виновных к установленной законом ответственности, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что сегодня утром во время занятий плаванием в «лягушатнике» 134-го детского сада в Липецке ушел под воду пятилетний мальчик. Сейчас за его жизнь бьются медики детской областной больницы - пока ребенок находится в коме.
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