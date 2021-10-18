Происшествия

сегодня, 14:16

На ЧП в детском саду отреагировала прокуратура

24 7518
#ЧП #дети
7
На ЧП в детском саду отреагировала прокуратура

В дошкольном образовательном учреждении началась проверка инцидента с захлебнувшимся малышом.

Прокуратура области поручила прокуратуре Левобережного района Липецка провести незамедлительную проверку по факту инцидента с малолетним ребенком в детском саду.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка обстоятельств случившегося действиям должностных лиц детского учреждения. При выявлении нарушений по результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования по привлечению виновных к установленной законом ответственности, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что сегодня утром во время занятий плаванием в «лягушатнике» 134-го детского сада в Липецке ушел под воду пятилетний мальчик. Сейчас за его жизнь бьются медики детской областной больницы - пока ребенок находится в коме.
24 7518
#ЧП #дети
7

Комментарии (24)

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Рита

сегодня, 18:00
Рите, возможно. Тогда бы ошибок было меньше, и люди относились бы к своей работе ответственнее.
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Рита

сегодня, 17:59
Гостья, никто не спорит что опытная, но случилась трагедия. И я за то чтобы не только инструктор отвечала, но и заведующая
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Рите

сегодня, 17:49
Ну по твоей логике, если пациент умер о инфаркта то нужно сажать главрача больницы т. к. он отвечает за пациентов и за врачей
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Гостья

сегодня, 17:36
Инструктор очень опытная и очень граматная, маловероятно, что она виновата. Знаю её не по наслышке, мои дети у неё занимались.
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Рита

сегодня, 17:34
Рите, не в этом. Просто знаю, что так и будет. Заведующую надо тоже привлекать к ответственности. Именно они отвечают за детей, педагогов. А им лишь бы карманы набить, а педагог как хочешь , так и выкручивайся.
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почемучке:

сегодня, 17:16
Любопытный липчанин, .. а где детишкам плавать учиться. в ванной? для того в детсадике бассейны, что бы они плавать учились.
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Рите

сегодня, 17:05
В этом саду работаешь? Премию не додали?
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Гость

сегодня, 17:00
Малыш жив?
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Пенсионер

сегодня, 16:55
Надо же, а ещё есть кому реагировать?
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Mikl

сегодня, 16:46
Зашибись!, а в джунглях с детьми работают инструктора с судимостью
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