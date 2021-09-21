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сегодня, 14:36

Зачинщиц драки вряд ли оставят в липецком техникуме

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#драка #избиение #техникум
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Зачинщиц драки вряд ли оставят в липецком техникуме

В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области  Лилия Загеева сегодня встретились с директором и педагогами Липецкого техникума общественного питания. Накануне в сети распространилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс. На записи студентки техникума избивают свою сокурсницу.

Напомним, полиция уже назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

- Это вопиющий случай! И он не должен больше повториться ни в одном учебном заведении. Воспитательная и психологическая работа требует усиления. Нужен комплексный подход при постоянном взаимодействии с родителями учащихся. Мы должны видеть реальные результаты воспитательной работы, а не просто отчеты, - подчеркнул заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Параллельно с комиссией регионального управления образования и науки в техникуме работают следователи СУ СК России по Липецкой области и сотрудники прокуратуры.

- В ближайшее время педсовет рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учебы. В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение, - рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Кроме того, в управлении образования уточнили, что пострадавшая девочка не является инвалидом - об этом ранее писали в комментариях в соцсетях, в том числе и в комментариях пользователей на странице в Инстаграм самого управления образования и науки.

В связи с событиями в техникуме в управлении образования и науки Липецкой области сейчас готовят рекомендацию на тему буллинга —  проявления физического или психологического насилия по отношению к другим. О том, как предотвратить и противостоять травле и агрессивному преследованию одного из членов коллектива школьников и студентов со стороны других расскажут в карточках. 

Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области
25 3179
#драка #избиение #техникум
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Комментарии (25)

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Беларусь

2 минуты назад
В Лиде из-за мальчиков подрались две школьницы. Одна из них оказалась в больнице. Инцидент произошел в сентябре. Двенадцатилетняя девочка, которая была «новенькой» в классе, понравилась многим мальчикам, рассказали в МВД. Такая ситуация не устраивала ее тринадцатилетнюю одноклассницу, которая назначила ей «стрелку». Девочки вышли на улицу и за зданием школы устроили драку. Арбитром в драке выступил один из одноклассников. Девочки по нескольку раз ударили друг друга по ногам, а когда начались удары по лицу, подросток постарался остановить драку. Одна из участниц конфликта получила легкие телесные повреждения. Другая все еще в больнице. Сейчас в инциденте разбирается милиция.
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Были времена.

2 минуты назад
Вот что воспитание в стиле ЗАПОДА не ТРОНЬ. Чуть шлепок и ты виноват, а раньше бы выдер отец как сидорову козу что на за...цу неделю бы не села и все дурные мысли вылетели.
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Роберт

10 минут назад
Александр, дворников у нас не хватает
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Суслик

11 минут назад
И кем они станут теперь? Может их необходимо воспитывать?
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Липчанка

11 минут назад
Самая серьёзная проблема - это наше общество, которое оказывает наибольшее негативное влияние. Нет любви, дружбы, нравственности и т.д.
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...

16 минут назад
Только не посильным трудом лечить надо., пожалейте больных
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...

17 минут назад
"полиция уже назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений" , а душевную травму кто оценит??
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житель 28-го микр.

18 минут назад
им делают вид, что платят, они делают вид, что учат...
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Александр

19 минут назад
Отчислят. И что дальше им делать? Станут лучше?
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череда

19 минут назад
Липчанка, я их не защищаю. Но, наказание должно быть соизмеримо преступлению. а тут их уже распнуть и четвертовать готовы, а ещё и родителей принудительно стерилизовать, на всякий случай.
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