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сегодня, 14:36
Зачинщиц драки вряд ли оставят в липецком техникуме
В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева сегодня встретились с директором и педагогами Липецкого техникума общественного питания. Накануне в сети распространилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс. На записи студентки техникума избивают свою сокурсницу.
Напомним, полиция уже назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
- Это вопиющий случай! И он не должен больше повториться ни в одном учебном заведении. Воспитательная и психологическая работа требует усиления. Нужен комплексный подход при постоянном взаимодействии с родителями учащихся. Мы должны видеть реальные результаты воспитательной работы, а не просто отчеты, - подчеркнул заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Параллельно с комиссией регионального управления образования и науки в техникуме работают следователи СУ СК России по Липецкой области и сотрудники прокуратуры.
- В ближайшее время педсовет рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учебы. В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение, - рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.
Кроме того, в управлении образования уточнили, что пострадавшая девочка не является инвалидом - об этом ранее писали в комментариях в соцсетях, в том числе и в комментариях пользователей на странице в Инстаграм самого управления образования и науки.
В связи с событиями в техникуме в управлении образования и науки Липецкой области сейчас готовят рекомендацию на тему буллинга — проявления физического или психологического насилия по отношению к другим. О том, как предотвратить и противостоять травле и агрессивному преследованию одного из членов коллектива школьников и студентов со стороны других расскажут в карточках.
Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области
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