Зачинщиц драки вряд ли оставят в липецком техникуме

В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева сегодня встретились с директором и педагогами Липецкого техникума общественного питания. Накануне в сети распространилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс . На записи студентки техникума избивают свою сокурсницу.





Напомним, полиция уже назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

- В ближайшее время педсовет рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учебы. В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение, - рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.





Кроме того, в управлении образования уточнили, что пострадавшая девочка не является инвалидом - об этом ранее писали в комментариях в соцсетях, в том числе и в комментариях пользователей на странице в Инстаграм самого управления образования и науки.







В связи с событиями в техникуме в управлении образования и науки Липецкой области сейчас готовят рекомендацию на тему буллинга — проявления физического или психологического насилия по отношению к другим. О том, как предотвратить и противостоять травле и агрессивному преследованию одного из членов коллектива школьников и студентов со стороны других расскажут в карточках.





Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области



- Это вопиющий случай! И он не должен больше повториться ни в одном учебном заведении. Воспитательная и психологическая работа требует усиления. Нужен комплексный подход при постоянном взаимодействии с родителями учащихся. Мы должны видеть реальные результаты воспитательной работы, а не просто отчеты, - подчеркнул заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Параллельно с комиссией регионального управления образования и науки в техникуме работают следователи СУ СК России по Липецкой области и сотрудники прокуратуры.