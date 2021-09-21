Происшествия

17 минут назад

В жестокой драке между второкурсницами разбирается полиция и вице-губернатор

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#драка #избиение #техникум
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Скандальное видео жестоких разборок между девушками облетело соцсети.

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Драку между учащимися Липецкого техникума общественного питания сняли на видео и выложили в соцсети. Вчера этот ролик разместил один из пользователей Инстаграм, и он уже набрал около 15 тысяч просмотров.

- Вот такая учёба происходит в стенах Липецкого техникума общественного питания, - прокомментировал видео пользователь Инстаграм Юрий Арнаутов. - Общество, которое мы заслужили. Очень хотелось бы привлечь данных лиц к ответственности. А потом мы удивляемся, почему приходят и стреляют в техникумах и вузах.

Сегодня на видео обратил внимание губернатор Игорь Артамонов.

- В колледже будет проведена проверка, - сообщил Игорь Артамонов. - Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждёт отчисление, руководство — кадровые решения. Прошу и полицию подключиться к проверке.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку уже проводит отдел полиции №5.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, ситуация с избиением студентки Липецкого техникума общественного питания находится на контроле регионального управления образования и науки.

- Сегодня утром для выяснения всех обстоятельств в техникум выехали вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления Лилия Загеева, - отметили в пресс-службе управления. - Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, не останется без внимания. Сейчас в техникуме идет проверка.

Как рассказала GOROD48 директор техникума Нина Белоусова, драка между учащимися второго курса произошла вчера на перемене. Сейчас в техникуме работает полиция, на приём к директору уже вызвали родителей, проводится работа с классным руководителем.

Среди участниц конфликта есть как совершеннолетние, так и несовершеннолетние девушки. Избиваемая девочка уже достигла 18-летия, а вот одна из её обидчиц пока нет.

Добавим, что ситуацию бурно обсуждают сами студенты.

- Второй год издеваются над девочкой-инвалидом и Артамонов написал, что их ждёт отчисление. И все?А завтра они пойдут стрелять. Нужно привлекать их и их родителей к уголовной ответственности, - пишет одна из знакомых с ситуацией липчанок прямо на странице в Инстаграм управления образования и науки Липецкой области.
4 889
#драка #избиение #техникум
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Комментарии (5)

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Вообще то

4 минуты назад
при моей молодости с института нарушители вылетали " со свистом".... предполагаю что и полиция разберется....
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Ждём

9 минут назад
Когда девки стрелятся начнут.Хотя ,где они сейчас девушки,мужланки,которые ругаются матом,курят,пьют.Это потерянное поколение,рождённые родителями 90х.
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Э

9 минут назад
А потом появляются такие пермские стрелки. Я даже смотреть не стала, не получаю удовольствие от насилия. Эти так называемые дети, случайно не выпускники дет. дома?
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Гостья

13 минут назад
Тоже мне новость. Такое в каждом учебном заведении происходит.
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