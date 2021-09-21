Происшествия

23 минуты назад

На родителей несовершеннолетних участниц драки в липецком техникуме составили протоколы

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#драка #избиение #техникум
На родителей несовершеннолетних участниц драки в липецком техникуме составили протоколы

Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, вчера на перемене в Липецком техникуме общественного питания произошла драка между учащимися второго курса, её сняли на видео и выложили в соцсети. Сегодня на видео обратил внимание губернатор Игорь Артамонов.

Проверку проводят отдел полиции №5, СУ СК России по Липецкой области, для выяснения всех обстоятельств в техникум выехали вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.


Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, потерпевшей девушке назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».  Правда, максимальный штраф за подобное нарушение - всего 500 рублей.

- 20 сентября в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции было выявлено видео с признаками правонарушения, произошедшего в одной образовательной организации Липецка, - отметили в пресс-службе полиции. - Следственно-оперативной группой, выехавшей на место происшествия, установлены все участники инцидента - это учащиеся данного учебного заведения, среди которых две несовершеннолетние. В отделе полиции №5 по городу Липецку проводится проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение. Ранее сообщений о конфликтах в данном техникуме в полицию не поступало.

677
#драка #избиение #техникум

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