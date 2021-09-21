На родителей несовершеннолетних участниц драки в липецком техникуме составили протоколы

Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.





Проверку проводят отдел полиции №5, СУ СК России по Липецкой области , для выяснения всех обстоятельств в техникум выехали вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, потерпевшей девушке назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Правда, максимальный штраф за подобное нарушение - всего 500 рублей.







- 20 сентября в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции было выявлено видео с признаками правонарушения, произошедшего в одной образовательной организации Липецка, - отметили в пресс-службе полиции. - Следственно-оперативной группой, выехавшей на место происшествия, установлены все участники инцидента - это учащиеся данного учебного заведения, среди которых две несовершеннолетние. В отделе полиции №5 по городу Липецку проводится проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение. Ранее сообщений о конфликтах в данном техникуме в полицию не поступало.

