Происшествия

сегодня, 08:46

Под завалами разрушеного взрывом дома найден еще один человек

10 4707
#взрыв газа в поселке Солидарность

Его состояние уточняется.

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В посёлке Солидарность Елецкого продолжаются спасательные работы - под завалами найден еще один человек, его состояние уточняется. Первый этаж дома практически разобран.

Часть 16-квартиного двухэтажного дома на улице Школьной в поселке Солидарность была разрушена сегодня ночью в результате взрыва газа. Спасатели извлекли из завалов четверых человек, двое из них - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка оказались мертвы. По факту их гибели СУ СК РФ по Липецкой области  возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В больницах Ельца сейчас находятся пятеро пострадавших при взрыве, среди них девочка девяти лет. Состояние всех пациентов медики оценивают как средней тяжести. Угрозы их жизням нет. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался. 

Как сообщили GOROD48  в пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк», от жильцов дома №24 по улице Школьной в поселке Солидарность аварийных заявок в службу «04» не поступало.

«Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было. Аварийных заявок из дома в службу «04» не поступало. В настоящее время дом отключен от газоснабжения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Газ в поселке не отключался», - рассказали в пресс-службе.







10 4707
#взрыв газа в поселке Солидарность

Комментарии (10)

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Оса

сегодня, 14:30
Сколько ненормальных...отопление в начале сентября?? Неужели вы замерзли??Или ваши дома халупы без окон и дверей,в квартире +25,сколько надо??+40,как в адову жару этим летом?Вы на диване сутками лежите,поэтому холодно?
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Генерал, Юрий Бикасов

сегодня, 11:50
Пришла пора включать отопление
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ссср

сегодня, 10:55
один работает а семеро с ложкой как то так
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5

сегодня, 09:51
5 человек работают остальные руководят
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Сенсей

сегодня, 09:46
Отопление нужно давать, когда это требуется, а не когда народ начинает газом из кухонной плиты отапливаться.
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При обслуживании

сегодня, 09:38
При обслуживании оборудования газового должны хотяб смазку сменить, а газовики только приходят и собирают деньги. Жалко людей погибших. Отписки газовщиков и поборы денежные, взорвут ситуацию в стре
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1

сегодня, 09:35
Без суда и следствия рано обвинять газовщиков
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Гость

сегодня, 09:33
светлана, это "хлопки"
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светлана

сегодня, 09:18
Странные взрывы..
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Все по

сегодня, 09:18
Сценарию
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