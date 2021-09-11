Происшествия
сегодня, 08:46
Под завалами разрушеного взрывом дома найден еще один человек
Его состояние уточняется.
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В посёлке Солидарность Елецкого продолжаются спасательные работы - под завалами найден еще один человек, его состояние уточняется. Первый этаж дома практически разобран.
Часть 16-квартиного двухэтажного дома на улице Школьной в поселке Солидарность была разрушена сегодня ночью в результате взрыва газа. Спасатели извлекли из завалов четверых человек, двое из них - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка оказались мертвы. По факту их гибели СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В больницах Ельца сейчас находятся пятеро пострадавших при взрыве, среди них девочка девяти лет. Состояние всех пациентов медики оценивают как средней тяжести. Угрозы их жизням нет. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк», от жильцов дома №24 по улице Школьной в поселке Солидарность аварийных заявок в службу «04» не поступало.
«Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было. Аварийных заявок из дома в службу «04» не поступало. В настоящее время дом отключен от газоснабжения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Газ в поселке не отключался», - рассказали в пресс-службе.
Часть 16-квартиного двухэтажного дома на улице Школьной в поселке Солидарность была разрушена сегодня ночью в результате взрыва газа. Спасатели извлекли из завалов четверых человек, двое из них - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка оказались мертвы. По факту их гибели СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В больницах Ельца сейчас находятся пятеро пострадавших при взрыве, среди них девочка девяти лет. Состояние всех пациентов медики оценивают как средней тяжести. Угрозы их жизням нет. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк», от жильцов дома №24 по улице Школьной в поселке Солидарность аварийных заявок в службу «04» не поступало.
«Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было. Аварийных заявок из дома в службу «04» не поступало. В настоящее время дом отключен от газоснабжения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Газ в поселке не отключался», - рассказали в пресс-службе.
Оса
Генерал, Юрий Бикасов
ссср
5
Сенсей
При обслуживании
1
Гость
светлана
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