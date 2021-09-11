Происшествия

сегодня, 06:24

По факту гибели женщины и ребенка в поселке Солидарность СКР возбудил уголовное дело

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#взрыв газа в поселке Солидарность
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Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту гибели женщины и ребенка в результате взрыва бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Под завалами обнаружены тела  50-летней женщины и 11-летней девочки, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. 

По предварительным данным, причиной обрушения стены стал взрыв бытового газа в центральной части двухэтажного дома. 

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Липецкой области. Проводится осмотр места происшествия  с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства, происходит изъятие необходимой технической документации. Продолжается поисковая работа на месте завалов. По указанию руководителя  следственного управления СК России по Липецкой области генерал-майора юстиции Евгения Шаповалова уголовное дело передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. 


5 3223
#взрыв газа в поселке Солидарность
2

Комментарии (5)

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Ооооо.

сегодня, 10:10
патамушта, вот это правильно. Газовики экономят. Раньше при СССР запах у газа был сильный
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Берия

сегодня, 08:39
Начало отопительного сезона, греются газом.
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патамушта

сегодня, 08:11
Татьяна, у вас covid19, а запах как имел запах, так и имеет. Не просто имеет запах, а воняет так, что блевантин на подходе. И вообще-даже в такой стране как расея-газ просто не подается потребителям без этой самой "вони", которую газовщики называют отдушкой. Выздоравливайте
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Татьяна

сегодня, 08:00
Опять трагедия, очень жаль людей, соболезнования...
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Татьяна

сегодня, 07:59
Раньше газ имел сильный неприятный запах, сейчас такого запаха нет, почему?
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