По факту гибели женщины и ребенка в поселке Солидарность СКР возбудил уголовное дело

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту гибели женщины и ребенка в результате взрыва бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Под завалами обнаружены тела 50-летней женщины и 11-летней девочки, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.



По предварительным данным, причиной обрушения стены стал взрыв бытового газа в центральной части двухэтажного дома.



«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Липецкой области. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства, происходит изъятие необходимой технической документации. Продолжается поисковая работа на месте завалов. По указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области генерал-майора юстиции Евгения Шаповалова уголовное дело передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.





