Происшествия

сегодня, 03:45

В поселке Солидарность под завалами найдено тело погибшей женщины

979
#взрыв газа
2
В поселке Солидарность под завалами найдено тело погибшей женщины

Под завалами могут находиться еще три человека.

В поселке Солидарность Елецкого района под завалами на месте разрушенного взрывом газа подъезда двухэтажного жилого дома найдено тело погибшего человека, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области. 

По данным GOROD48, спасатели обнаружили тело 50-летней женщины.

Напомним, ранее из-под завала спасатели извлекли двух человек. Оба госпитализированы. 

«По уточненной информации от МЧС, пострадали семь человек, в том числе 9-летняя девочка. Один человек погиб (взрослый). В ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» находятся пять человек, в том числе девочка, угрозы ее жизни нет, один мужчина отказался от госпитализации. На момент происшествия в доме предположительно находились 25 человек. Ведутся поиски трех человек, которые могут находиться под завалами. Эвакуированные жильцы дома будут размещены на базе Центра туризма Елецкого района. Людей обеспечат всем необходимым. В пункт временного размещения их доставят автобусом», - рассказали в администрации области.

Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном доме №24 по улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района около часа ночи 11 сентября. Взрывом разрушен один из подъездов дома 1970-го года постройки.



979
#взрыв газа
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

По факту гибели женщины и ребенка в поселке Солидарность СКР возбудил уголовное дело
#взрыв газа
По факту гибели женщины и ребенка в поселке Солидарность СКР возбудил уголовное дело

10 минут назад

Происшествия
Тело 11-летней девочки найдено под завалами в поселке Солидарность
#взрыв газа
Тело 11-летней девочки найдено под завалами в поселке Солидарность

сегодня, 04:39

Происшествия
Из-под завалов в поселке Солидарность извлечены два человека
#взрыв газа
Из-под завалов в поселке Солидарность извлечены два человека

сегодня, 03:10

Происшествия
В Липецкой области взрыв газа разрушил подъезд жилого дома
#взрыв газа
В Липецкой области взрыв газа разрушил подъезд жилого дома

сегодня, 02:17

Происшествия
Липчанин устроил пьяный дебош на отдыхе в Сочи
#хулиганство
4
Липчанин устроил пьяный дебош на отдыхе в Сочи

вчера, 21:11

Происшествия
В липецкой отдельной роте ДПС проводят проверку из-за видео со спящими сотрудниками
#ДПС #ГИБДД
160
В липецкой отдельной роте ДПС проводят проверку из-за видео со спящими сотрудниками

вчера, 14:24

Происшествия