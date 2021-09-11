Происшествия
сегодня, 03:45
В поселке Солидарность под завалами найдено тело погибшей женщины
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Под завалами могут находиться еще три человека.
В поселке Солидарность Елецкого района под завалами на месте разрушенного взрывом газа подъезда двухэтажного жилого дома найдено тело погибшего человека, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.
По данным GOROD48, спасатели обнаружили тело 50-летней женщины.
Напомним, ранее из-под завала спасатели извлекли двух человек. Оба госпитализированы.
«По уточненной информации от МЧС, пострадали семь человек, в том числе 9-летняя девочка. Один человек погиб (взрослый). В ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» находятся пять человек, в том числе девочка, угрозы ее жизни нет, один мужчина отказался от госпитализации. На момент происшествия в доме предположительно находились 25 человек. Ведутся поиски трех человек, которые могут находиться под завалами. Эвакуированные жильцы дома будут размещены на базе Центра туризма Елецкого района. Людей обеспечат всем необходимым. В пункт временного размещения их доставят автобусом», - рассказали в администрации области.
Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном доме №24 по улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района около часа ночи 11 сентября. Взрывом разрушен один из подъездов дома 1970-го года постройки.
По данным GOROD48, спасатели обнаружили тело 50-летней женщины.
Напомним, ранее из-под завала спасатели извлекли двух человек. Оба госпитализированы.
«По уточненной информации от МЧС, пострадали семь человек, в том числе 9-летняя девочка. Один человек погиб (взрослый). В ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» находятся пять человек, в том числе девочка, угрозы ее жизни нет, один мужчина отказался от госпитализации. На момент происшествия в доме предположительно находились 25 человек. Ведутся поиски трех человек, которые могут находиться под завалами. Эвакуированные жильцы дома будут размещены на базе Центра туризма Елецкого района. Людей обеспечат всем необходимым. В пункт временного размещения их доставят автобусом», - рассказали в администрации области.
Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном доме №24 по улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района около часа ночи 11 сентября. Взрывом разрушен один из подъездов дома 1970-го года постройки.
979