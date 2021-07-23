Происшествия

35 минут назад

На улице Гагарина под колесами «Приоры» погибла 84-летняя женщина

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#авария #ДТП
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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 22 июля на улице Гагарина 21-летний водитель «Лады-Приоры» вне пешеходного перехода сбил 84-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3471 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 111.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей.

4 850
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Я

12 минут назад
Наркоманам кто права даёт?
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Вася

13 минут назад
лен, в * в карусель
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Манагер

14 минут назад
Эти бабки камикадзе замучили перебегать дорогу в неположенном месте. Люди....АУУУ- даже собаки у нас уже переходят дорогу по светофору на пешеходных переходах!
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лен

20 минут назад
куда или откуда она шла ночью в 84 года?
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