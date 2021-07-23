Происшествия
35 минут назад
На улице Гагарина под колесами «Приоры» погибла 84-летняя женщина
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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 22 июля на улице Гагарина 21-летний водитель «Лады-Приоры» вне пешеходного перехода сбил 84-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3471 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 111.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3471 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 111.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей.
Я
Вася
Манагер
лен