На улице Гагарина под колесами «Приоры» погибла 84-летняя женщина

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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 22 июля на улице Гагарина 21-летний водитель «Лады-Приоры» вне пешеходного перехода сбил 84-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3471 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 111.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей.



