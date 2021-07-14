Коронавирус

сегодня, 16:09

В Липецкой области очередной суточный антирекорд по смертности от COVID-19

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#коронавирус
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В Липецкой области очередной суточный антирекорд по смертности от COVID-19

Областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил о десяти смертях от COVID-19 за минувшие сутки.

С начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 35 643 случая новой коронавирусной инфекции, 31 240 человек выздоровели, в том числе 147 за последние сутки, 3 410 — лечатся, 993 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли за сутки 8 человек, а с начала эпидемии — 988.

В больницах сегодня находятся 758 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 652 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 210 случаев инфицирования коронавирусом. Почти половина из заболевших,  96 человек, жители Липецка. В Ельце зарегистрированы 43 случая заболевания, В Хлевенском районе — 14. В Задонском и Липецком районах — по 12, в Елецком и Усманскомм районах — по 8, в Тербунском районе — 4, в Воловском, Грязинском, Добровском и Долгоруковском районах — по 3, в Добринском районе — один заболевший.
44 4665
#коронавирус
3

Комментарии (44)

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Народ Липецка

3 минуты назад
Пенсионер, а кто избирал главу региона? Народ вообще то их не избирал никого. Откуда они взялись все и на креслах сидят , и город ковыряют.
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Людмила

17 минут назад
И всё из-за жижи , которую колят все подряд.
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Пенсионер

36 минут назад
Похоже наши чиновники только этому радуются, поэтому ни каких-либо мер по ужесточению не принимают. Ни глава региона ( зачем мы его избирали, чтобы занять кресло?), ни мер города ( при которой что бы не делалось, все переделается)
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Коренное население

сегодня, 20:38
гость, в Европах тоже уменьшается и шо?
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Что вам не дает

сегодня, 20:32
гость, пожить в свое удовольствие на исторической родине? Вам здесь так плохо,что вы здесь мучаетесь? Вас таки там устали ждать.
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гость

сегодня, 20:24
Гость, население РФ уменьшается ,США растёт .Казалось бы при чем здесь ковид и правдивая статистика .
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Гость

сегодня, 20:22
гость, на счёт правдивости статистики в США я уверен
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Ольга

сегодня, 20:20
Дистант-то ожидать школьникам с сентября?
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Ну вы

сегодня, 20:18
Наивная, действительно наивная! Вакцинированные бессмертны.
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Смертность

сегодня, 20:18
США -1,8%, у нас если подсчетах не ошибся 2,47%. Чем можно обьяснить? В других странах так же ниже чем в России. Почему?
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