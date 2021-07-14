В Липецкой области очередной суточный антирекорд по смертности от COVID-19

Областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил о десяти смертях от COVID-19 за минувшие сутки.

С начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 35 643 случая новой коронавирусной инфекции, 31 240 человек выздоровели, в том числе 147 за последние сутки, 3 410 — лечатся, 993 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли за сутки 8 человек, а с начала эпидемии — 988.



В больницах сегодня находятся 758 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 652 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 210 случаев инфицирования коронавирусом. Почти половина из заболевших, 96 человек, жители Липецка. В Ельце зарегистрированы 43 случая заболевания, В Хлевенском районе — 14. В Задонском и Липецком районах — по 12, в Елецком и Усманскомм районах — по 8, в Тербунском районе — 4, в Воловском, Грязинском, Добровском и Долгоруковском районах — по 3, в Добринском районе — один заболевший.