сегодня, 16:09
В Липецкой области очередной суточный антирекорд по смертности от COVID-19
Областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил о десяти смертях от COVID-19 за минувшие сутки.
В больницах сегодня находятся 758 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 652 пациента с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 210 случаев инфицирования коронавирусом. Почти половина из заболевших, 96 человек, жители Липецка. В Ельце зарегистрированы 43 случая заболевания, В Хлевенском районе — 14. В Задонском и Липецком районах — по 12, в Елецком и Усманскомм районах — по 8, в Тербунском районе — 4, в Воловском, Грязинском, Добровском и Долгоруковском районах — по 3, в Добринском районе — один заболевший.
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