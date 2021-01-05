Происшествия

сегодня, 09:36

Система «Безопасный город» помогла отыскать покупателя козы

4 897
#кража
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Система «Безопасный город» помогла отыскать покупателя козы

Житель Рязанской области приехал к становлянскому пенсионеру за козой и украл 84 000 рублей. Отследить его автомобиль помогла система «Безопасный город».

Полицейские раскрыли кражу денег из дома 69-летнего жителя деревни Огневка Становлянского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, пенсионер продавал козу. 5 декабря к нему приехал покупатель.

«Войдя в дом для переговоров, он отвлек внимания пенсионера и украл его сбережения. Затем покупатель вышел на улицу, чтобы посмотреть животное, вдруг передумал его покупать и уехал на автомобиле. Пенсионер сразу заподозрил неладное и пошел в дом, и обнаружил пропажу 84700 рублей», - рассказали в УМВД.

При подворном обходе становлянские полицейские отыскали очевидца, который запомнил марку автомобиля и номер региона. Затем с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» машину заметили в Ельце. Оказалось, что автомобиль принадлежит одной из организаций в Рязанской области. Полицейские отправились в Рязанскую область и установили, что машину сдавали в аренду. Вскоре становлянские полицейские отыскали и подозреваемого в краже –  47-летнего жителя Рязанской области. Подозреваемый полностью признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб.

СО Отд МВД России по Становлянскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

4 897
#кража
1

Комментарии (4)

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Сельская новь

47 минут назад
В уездном городе N украли козу...
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На здоррвье,

47 минут назад
Пипецк,
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Пипецк

сегодня, 10:19
Спасибо нлмк и нго рабам делающих серый снег!
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Липчанин

сегодня, 09:54
Читаешь и смех,спасибо системе и лично всему УВД,козла нашли,а человек пропал все ищут
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