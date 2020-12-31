Коронавирус
сегодня, 11:11
За сутки в Липецкой области подтвержден 161 случай коронавирусной инфекции, восемь человек от COVID-19 умерли
2 1076
Накануне были зафиксированы 164 случая новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 161 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 восемь человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавиурс.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 16 029 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 369 человек, умерли — 258 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 747 случаев коронавирусной инфекции, 593 человека умерли, 28 922 человека выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 159 297 случаев коронавирусной инфекции, 2 554 340 человек выздоровели, 57 019 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 16 029 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 369 человек, умерли — 258 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 747 случаев коронавирусной инфекции, 593 человека умерли, 28 922 человека выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 159 297 случаев коронавирусной инфекции, 2 554 340 человек выздоровели, 57 019 человек от COVID-19 умерли.
2 1076
Житель
Липчанин