Коронавирус

сегодня, 11:11

За сутки в Липецкой области подтвержден 161 случай коронавирусной инфекции, восемь человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтвержден 161 случай коронавирусной инфекции, восемь человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 164 случая новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 161 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 восемь человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавиурс.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 16 029 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 369 человек, умерли — 258 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 27 747 случаев коронавирусной инфекции, 593 человека умерли, 28 922 человека выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 3 159 297 случаев коронавирусной инфекции, 2 554 340 человек выздоровели, 57 019 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Житель

7 минут назад
А причём здесь армия? Че то я не вкурил
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Липчанин

28 минут назад
Если человек понимает в армии то их служащим обязаны это сообщить близким родственникам, пусть и медики приходят и смотрят в глаза родственникам, может это у них вызовет сострадание к людям и поймут, что не профессионалам ни где нет места
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