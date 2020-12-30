За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 120 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 15 868 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 242 человека выздоровели, 250 человек умерли . 3 376 — на лечении.

В больницах сейчас находятся 1 353 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 023 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 164 случая инфицирования коронавирусом. Большинство заболевших из Липецка — 97 человек, на втором месте Грязинский район — 23 заболевших, на третьем Елецкий район — 14. В Лебедянском районе — 9, в Краснинском районе — 7, в Становлянском районе — 5, в Ельце и Добринском районе — по 3 заболевших, в Воловском, Лев-Толстовском и Усманском районе — по одному заболевшему.