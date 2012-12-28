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Происшествия
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59 минут назад
В Ленино горели строящийся дом и «КамАЗ»
А в Чаплыгине – гараж.
Примерно в то же время в Чаплыгине на улице Строительной горел гараж. Огнём повреждена внутренняя отделка гаража на площади 24 квадратных метра.
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