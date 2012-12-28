В Ленино горели строящийся дом и «КамАЗ»

А в Чаплыгине – гараж.

29 сентября около пяти вечера в селе Ленино Липецкого округа на улице Заовражной горели строящийся одноэтажный дом из газосиликатного кирпича и манипулятор на базе «КамАЗа». По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил строительные материалы на площади 240 квадратных метров, повреждены кабина грузовика и установка манипулятора. Возгорание тушили два отделения пожарных.Примерно в то же время в Чаплыгине на улице Строительной горел гараж. Огнём повреждена внутренняя отделка гаража на площади 24 квадратных метра.