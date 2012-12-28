71-летняя пенсионерка потеряла кошелек со 100 000 рублей: у него тут же нашёлся новый хозяин

Но воришку вычислили по записям камер наблюдения.

22 сентября 71-летняя липчанка потеряла кошелек со ста тысячами рублей. Предположительно, пенсионерка выронила его на улице Трешевой, когда входила из из такси. У кошелька тут же нашёлся новый хозяин, но его вычислили по записям камер видеонаблюдения.«31-летний подозреваемый рано утром ехал на своем автомобиле на работу и его внимание привлек кошелек, лежавший на обочине дороги. Подняв кошелек, он обнаружил в нем деньги и присвоил их», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.