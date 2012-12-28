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71-летняя пенсионерка потеряла кошелек со 100 000 рублей: у него тут же нашёлся новый хозяин
Происшествия
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29 минут назад
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71-летняя пенсионерка потеряла кошелек со 100 000 рублей: у него тут же нашёлся новый хозяин
Но воришку вычислили по записям камер наблюдения.
«31-летний подозреваемый рано утром ехал на своем автомобиле на работу и его внимание привлек кошелек, лежавший на обочине дороги. Подняв кошелек, он обнаружил в нем деньги и присвоил их», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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