Общество
сегодня, 13:07
В Грязях построят новую школу за 750 млн рублей
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Чиновники ищут подрядчика на проект. Школу хотят сдать до 31 мая 2022 года.
Администрация Грязинского района объявила тендер на строительство школы на улице Рождественской. Реализация проекта оценена в 749 618 558 рублей. Подрядчика планируют определить 17 декабря.
Новая школа с бассейном будет рассчитана на 800 детей. На подрядчика возложен 21 вид работ — от подготовки участка и устройства фундамента до наружных сетей канализации и благоустройства. Проект строительства разработали липецкие специалисты. Школа в Грязях будет «клоном» школы, которую построили на улице Коцаря в 29-ом микрорайоне Липецка, но с коррективами по соблюдению санитарных требований и обеспечению доступной среды для инвалидов. Здание будет иметь разную этажность. Основной учебный блок рассчитан на 560 учащихся 5-11 классов, дополнительный — на 240 младшеклассников. Школа будет рассчитана на работу в одну смену. Для учеников начальных классов сделают отдельный вход в здание, а возле него — дворик для отдыха. В здании будет не только бассейн, рассчитанный на 64 посещения в смену, но и два спортивных зала. А также кафе и два зала столовой.
Финансирование строительства школы берет на себя бюджет Грязинского муниципального района. Школу планируют сдать до 31 мая 2022 года.
Новая школа с бассейном будет рассчитана на 800 детей. На подрядчика возложен 21 вид работ — от подготовки участка и устройства фундамента до наружных сетей канализации и благоустройства. Проект строительства разработали липецкие специалисты. Школа в Грязях будет «клоном» школы, которую построили на улице Коцаря в 29-ом микрорайоне Липецка, но с коррективами по соблюдению санитарных требований и обеспечению доступной среды для инвалидов. Здание будет иметь разную этажность. Основной учебный блок рассчитан на 560 учащихся 5-11 классов, дополнительный — на 240 младшеклассников. Школа будет рассчитана на работу в одну смену. Для учеников начальных классов сделают отдельный вход в здание, а возле него — дворик для отдыха. В здании будет не только бассейн, рассчитанный на 64 посещения в смену, но и два спортивных зала. А также кафе и два зала столовой.
Финансирование строительства школы берет на себя бюджет Грязинского муниципального района. Школу планируют сдать до 31 мая 2022 года.
4 825
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