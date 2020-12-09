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В Грязях построят новую школу за 750 млн рублей

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#школа #тендер #строительство
В Грязях построят новую школу за 750 млн рублей

Чиновники ищут подрядчика на проект. Школу хотят сдать до 31 мая 2022 года.

Администрация Грязинского района объявила тендер на строительство школы на улице Рождественской. Реализация проекта оценена в 749 618 558 рублей. Подрядчика планируют определить 17 декабря.

Новая школа с бассейном будет рассчитана на 800 детей. На подрядчика возложен 21 вид работ — от подготовки участка и устройства фундамента до наружных сетей канализации и благоустройства. Проект строительства разработали липецкие специалисты. Школа в Грязях будет «клоном» школы, которую построили на улице Коцаря в 29-ом микрорайоне Липецка, но с коррективами по соблюдению санитарных требований и обеспечению доступной среды для инвалидов. Здание будет иметь разную этажность. Основной учебный блок рассчитан на 560 учащихся 5-11 классов, дополнительный — на 240 младшеклассников. Школа будет рассчитана на работу в одну смену. Для учеников начальных классов сделают отдельный вход в здание, а возле него — дворик для отдыха. В здании будет не только бассейн, рассчитанный на 64 посещения в смену, но и два спортивных зала. А также кафе и два зала столовой.

Финансирование строительства школы берет на себя бюджет Грязинского муниципального района. Школу планируют сдать до 31 мая 2022 года.
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#школа #тендер #строительство

Комментарии (4)

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ГРМ

14 минут назад
Это на самом деле копейки.В Севастополе например,на одну реконструкцию парка Победы потратили более 2 млрд,а на реконструкцию его набережной выделили аж 10 млрд(!).Кстати компания из Липецка у нас начинала эту "реконструкцию" набережной.
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ттт

42 минуты назад
то есть на Коцаря школа не соответствует санитарным нормам и доступности среды?
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Балбес

43 минуты назад
Эх, ещё и мало окажется... Сумма общая раза в три больше выйдет...
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Эх

59 минут назад
От куда такие суммы.??? За эти деньги можно посёлок построить....
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