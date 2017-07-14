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сегодня, 12:58

В Липецке школу мечты открыли на месте огорода губернатора

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#День города
В Липецке школу мечты открыли на месте огорода губернатора

1 сентября сюда придут 600 ребят.


Новая школа имени Героя России Олега Пешкова открыта на улице Сергея Коцаря в Липецке. Событие приурочили ко Дню города.

Новое учебное учреждение в три этажа имеет площадь в 17,2 тысячи квадратных метров. Для школы уже закуплены пособия и приборы для детей. 1 сентября сюда придут ученики 1-8 классов и 10 класса. Школа, которая получила порядковый номер 30, частично разгрузит школы №№18 и 20. Она рассчитана на юных жителей микрорайонов «Европейский» и «Победа».

Напомним, впервые проект открытой сегодня школы был презентован еще в апреле 2015 года. Тогда учебное учреждение назвали «школой №100» - здесь реализовывали множество новаций: безбарьерную среду, две библиотеки, актовый зал на 300 человек, бассейн с 25-метровыми дорожками, малый бассейн для младших школьников, тренажерный зал, танцевальный класс, тир, сухой бассейн и два спортзала с современным покрытием, большую изостудию со стеклянным потолком.

Тендер на строительство школы завершился в марте 2016 года. Претендент на лот от управления строительства Липецка оказался только один: компания, которая много лет строит детские сады для города. В ходе торгов начальную стоимость в 546 174 303 рубля не удалось уменьшить ни на копейку. Сооружение школы стало самым дорогим контрактом для бюджета Липецка в прошлом году.

С течением времени городскими властями было решено дать учебному учреждению новое имя. Вместо школы №100 в 29 микрорайоне Липецка открылась школа имени Героя России Олега Пешкова. Липецкий летчик в 2015 году погиб в небе над сирийско-турецкой границей. Вскоре здесь вслед за музеем его памяти может появиться и бюст летчика-героя.

На церемонии открытия школы глава области Олег Королев заявил, здесь 20 лет назад у него был садовый участок.

- Я очень рад тому, что теперь тут находится школа, - заявил губернатор. - Это говорит о развитии Липецка.
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#День города

Комментарии (5)

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какой у них загар южный

21 секунду назад
у гуся с гагарочкой .
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логика

25 минут назад
500 млн школа...там что? золотые унитазы стоят?
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Друг

43 минуты назад
Куда не плюнь, либо содовый участок А.П. либо поместье.
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И Тихонова сенаторша тут же

43 минуты назад
Хоть кто-нибудь был у неё на приёме ?
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Карина

46 минут назад
Здpавствyйтe ! cкажuтe пoжалуйстa, еcлu я Вaм сkажу чтo я зapабaтывaю пo 10.000 pублей в дeнь нuчего не дeлaя Вы мне повepите? Думaю kак u всe ckaжитe нет таkого нe бывает, это pазвoд! Вce так говорят пoка cамu не увидят свouми глазамu! ================================================== Вот cмотpитe сами мое вuдeo: http://ebmp.ru/cey cчaстья, уcпeхов Вaм и Вашuм Блuзким!!!
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