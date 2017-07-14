В Липецке школу мечты открыли на месте огорода губернатора

1 сентября сюда придут 600 ребят.



Новая школа имени Героя России Олега Пешкова открыта на улице Сергея Коцаря в Липецке. Событие приурочили ко Дню города.



Новое учебное учреждение в три этажа имеет площадь в 17,2 тысячи квадратных метров. Для школы уже закуплены пособия и приборы для детей. 1 сентября сюда придут ученики 1-8 классов и 10 класса. Школа, которая получила порядковый номер 30, частично разгрузит школы №№18 и 20. Она рассчитана на юных жителей микрорайонов «Европейский» и «Победа».



Напомним, впервые проект открытой сегодня школы был презентован еще в апреле 2015 года. Тогда учебное учреждение назвали «школой №100» - здесь реализовывали множество новаций: безбарьерную среду, две библиотеки, актовый зал на 300 человек, бассейн с 25-метровыми дорожками, малый бассейн для младших школьников, тренажерный зал, танцевальный класс, тир, сухой бассейн и два спортзала с современным покрытием, большую изостудию со стеклянным потолком.



Тендер на строительство школы завершился в марте 2016 года. Претендент на лот от управления строительства Липецка оказался только один: компания, которая много лет строит детские сады для города. В ходе торгов начальную стоимость в 546 174 303 рубля не удалось уменьшить ни на копейку. Сооружение школы стало самым дорогим контрактом для бюджета Липецка в прошлом году.



С течением времени городскими властями было решено дать учебному учреждению новое имя. Вместо школы №100 в 29 микрорайоне Липецка открылась школа имени Героя России Олега Пешкова. Липецкий летчик в 2015 году погиб в небе над сирийско-турецкой границей. Вскоре здесь вслед за музеем его памяти может появиться и бюст летчика-героя.



На церемонии открытия школы глава области Олег Королев заявил, здесь 20 лет назад у него был садовый участок.



- Я очень рад тому, что теперь тут находится школа, - заявил губернатор. - Это говорит о развитии Липецка.

