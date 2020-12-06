Общество
сегодня, 13:00
В Липецке летают на воздушных шарах, и даже прыгают с них, несмотря на мороз
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Прыжок девушки с монгольфьера сняли на видео из корзины шара
Сегодня многие липчане заметили в небе над городом воздушные шары. Как выясняется, взлетали они с Набережной. Пользователи соцсетей, в которых появляются фото и видео зимних полетов, липчане недоумевают: «Холодно же!»
На видео, напротив, участник полета говорит: «Зимние полеты, они хорошие!» и дает старт девушке с парашютом, которая выпрыгивает из корзины шара и стремительно летит к земле, превращаясь в «точку».
Процесса раскрытия парашюта и приземления воздухоплаватели не разместили.
Как отмечается в видео, температура воздуха во время полета составляла 12 градусов мороза.
На видео, напротив, участник полета говорит: «Зимние полеты, они хорошие!» и дает старт девушке с парашютом, которая выпрыгивает из корзины шара и стремительно летит к земле, превращаясь в «точку».
Процесса раскрытия парашюта и приземления воздухоплаватели не разместили.
Как отмечается в видео, температура воздуха во время полета составляла 12 градусов мороза.
25 2958
Комментарии (25)
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викусик
Владимир
останется только бухать
Лена
Икс
Культурный
indezit
Чем прыгать
ксв
Кто чем полон