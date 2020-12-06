Общество

сегодня, 13:00

В Липецке летают на воздушных шарах, и даже прыгают с них, несмотря на мороз

25 2958
#воздушные шары #парашютисты
3

Прыжок девушки с монгольфьера сняли на видео из корзины шара

Сегодня многие липчане заметили в небе над городом воздушные шары. Как выясняется, взлетали они с Набережной.  Пользователи соцсетей, в которых появляются фото и видео зимних полетов, липчане недоумевают: «Холодно же!»

На видео, напротив, участник полета говорит: «Зимние полеты, они хорошие!» и дает старт девушке с парашютом, которая выпрыгивает из корзины шара и стремительно летит к земле, превращаясь в «точку». 

Процесса раскрытия парашюта и приземления воздухоплаватели не разместили.

Как отмечается в видео, температура воздуха во время полета составляла 12 градусов мороза.

25 2958
#воздушные шары #парашютисты
3

Комментарии (25)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

викусик

5 минут назад
Владимир, Из личного опыта????
ответить

Владимир

17 минут назад
Лена, а прыгуют над городом от большого ума. Которые бухать бросили иперешли на лекарства
ответить

останется только бухать

26 минут назад
лена - ты допрыгаешься, детей не будет
ответить

Лена

39 минут назад
Критикуют как всегда ленивые мужички неумехи,алко-зависимые с большими животами и кучей проблем всякого рода.Молодцы девушки.!!!!
ответить

Икс

41 минуту назад
Чем прыгать, есть дети, родня, и соцслужбы на это.
ответить

Культурный

42 минуты назад
Вован, Это тебе не армия.Если критикуешь,то прыгни сам и покажи как ндо.Девушке респект!
ответить

indezit

46 минут назад
Всё по Петросяну с опозданием лет в 20.
ответить

Чем прыгать

50 минут назад
Лучше б старикам продукты приносила .Богатый бедного не разумеет!
ответить

ксв

51 минуту назад
Ухх заряд....мощь!Крутяк! Молодцы!
ответить

Кто чем полон

сегодня, 14:32
Бывалый, тот и видит то, чем полон. Первый раз слуху что чтоб развиваться и расти с шара прыгают)))а вот всякие блогеры замахали. То девку изобьют, то убьют. И это из той же оперы. Кому нечем заняться. Ни чем не отличаются от алкоголиков)
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Пустить автобусы по проспекту Победы планируют в ближайшую среду
#проспект Победы
9
Пустить автобусы по проспекту Победы планируют в ближайшую среду

сегодня, 14:25

Общество
Прокуратура проверяет больницу в Красном
#здравоохранение #Краснинский район
40
Прокуратура проверяет больницу в Красном

сегодня, 12:43

Общество
Липецкая область стала популярной у автотуристов
#туризм
6
Липецкая область стала популярной у автотуристов

сегодня, 08:47

Общество
Транспорт по улице Баумана хотят пустить к середине декабря
#дорога #ремонт #реконструкция
37
Транспорт по улице Баумана хотят пустить к середине декабря

вчера, 20:19

Общество
В Липецке оштрафовали хинкальную
#штраф #музыка #кафе
32
В Липецке оштрафовали хинкальную

вчера, 15:20

Общество
Компания из Лондона потребовала с липчанки 130000 рублей
#авторское право #контрафакт
25
Компания из Лондона потребовала с липчанки 130000 рублей

вчера, 14:40

Общество