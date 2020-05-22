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57 минут назад

Липецкая вечЁрка: спецоперация, пятая жертва и лето в масках

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: спецоперация, пятая жертва и лето в масках

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 22 мая.

Внимание читателей сегодня приковало  сообщение о спецоперации в Ельце. По неофициальным данным, сегодня происходило задержание членов организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет терроризировала жителей Ельца. Во время обысков оперативники нашли оружие.

Множество комментариев оставлено к известию о пятой жертве коронавируса в Липецкой области. Умер терапевт Грязинской районной больницы, у 54-летнего мужчины был диагностирован COVID-19. Он страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ.

Число выявленных с начала эпидемии инфицированных достигло 1 503 человек. Главный государственный врач Липецкой области Владимир Бондарев сказал о том, что ситуация с заболеваемостью в Липецке и регионе усложнилась. На этой неделе коэффициент распространения COVID-19 составил в регионе 1,2 при требуемом показателе для снятия всех ограничений менее единицы. Свободный конечный фонд в госпиталях уменьшился до 22,1% при необходимом показателе в 50%. Среднедневной темп прироста составил 5% против 4,7% на предыдущей неделе. «Нынешняя инфекция - это воздушно-капельная инфекция. Пока нет вакцины, нам нужно будет жить в масочном режиме до её окончания. В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе», считает санитарный врач.

Антимонопольщики завели на «Квадру» дела из-за счетов за отопление и горячую воду. Из-за ограничений по коронавирусу рассмотрение дел отложено на более поздний срок. Прокуратура, тем временем, проверит законность исполнения контактов на обновление Нижнего парка. Ведомство заинтересовалось публикациями СМИ, в том числе GOROD48, о реновации Нижнего парка, которую должны были закончить в октябре прошлого года, но, по сути, работы в нем продолжается до сих пор.
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#вечёрка

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