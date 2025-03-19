Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского

Первыми на помощь пришли пожарные.

Вечером 19 марта на улице Циолковского в районе АЗС столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Шкода Кадьяк».По словам очевидцев последствий ДТП, отечественный автомобиль двигался по улице Циолковского в сторону улицы Неделина, когда перед ним совершил маневр водитель иномарки. От удара «Ларгус» выехал на обочину.— На место оперативно подъехали пожарные. Сотрудники МЧС начали оказывать первую медицинскую помощь двум пассажирам, — дополнил собеседник GOROD48.