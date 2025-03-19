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Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
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Происшествия
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сегодня, 20:17
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Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Первыми на помощь пришли пожарные.
По словам очевидцев последствий ДТП, отечественный автомобиль двигался по улице Циолковского в сторону улицы Неделина, когда перед ним совершил маневр водитель иномарки. От удара «Ларгус» выехал на обочину.
— На место оперативно подъехали пожарные. Сотрудники МЧС начали оказывать первую медицинскую помощь двум пассажирам, — дополнил собеседник GOROD48.
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