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сегодня, 20:17
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Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского

Первыми на помощь пришли пожарные.

Вечером 19 марта на улице Циолковского в районе АЗС столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Шкода Кадьяк».

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По словам очевидцев последствий ДТП, отечественный автомобиль двигался по улице Циолковского в сторону улицы Неделина, когда перед ним совершил маневр водитель иномарки. От удара «Ларгус» выехал на обочину.

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— На место оперативно подъехали пожарные. Сотрудники МЧС начали оказывать первую медицинскую помощь двум пассажирам, — дополнил собеседник GOROD48.

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Комментарии (1)

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Алкан лтз
14 минут назад
Ларгус какой-то крутой! Номер закрывают обычно крутым
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