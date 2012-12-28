Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пруд между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником перегородили сетью
Общество
Минобороны: над Липецкой областью перехвачен один БПЛА
Происшествия
Среди возвращённых 175 российских военнослужащих — житель Лебедянского района
Общество
На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
Происшествия
Наскальная живопись 2.0: уличные художники превращают Липецк в пещеру
Общество
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Общество
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Происшествия
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
Общество
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Происшествия
В Липецке установят памятный знак маршалу авиации Константину Вершинину
Общество
Читать все
Вода на нескольких улицах Карьера отключена из-за ремонта в районе Сокола
Общество
Задолжавшую по алиментам на сына женщину арестовали на 12 суток
Общество
22-летняя ельчанка попалась с 20 свертками с наркотиками
Происшествия
В Липецкой области подорожал бензин, но подешевело дизтопливо
Происшествия
Слепой житель Липецка упал в лог у парка Победы
Общество
Несколько многоквартирных домов в центре Липецка остались без воды
Общество
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Происшествия
Минобороны: над Липецкой областью перехвачен один БПЛА
Происшествия
С места столкновения на улице Циолковского госпитализирована 85-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Общество
Читать все
Происшествия
425
сегодня, 11:18
7

В Липецкой области подорожал бензин, но подешевело дизтопливо

Последний раз дизель дешевел в Липецкой области почти год назад — в период с 14 по 20 мая.

В Липецкой области за минувшую неделю дизельное топливо подешевело сразу на 0,6% — падение потребительской цены на солярку зафиксировано впервые с середины мая 2024 года. Бензин в целом продолжил расти — в среднем он подорожал на 0,2%. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 11 по 17 марта. 

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% — с 58,71 до 58,82 рубля за литр. Так, на 0,2% увеличилась стоимость бензина АИ-92, она составила 55,56 рубля против 55,45 рубля неделей ранее. Такой же рост (+0,2%) отмечается на марку бензина АИ-95: он подорожал с 60,46 рубля до 60,56 рубля. Менее всего подросли цены на бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,1%, с 85,29 рубля до 85,39 рубля. Дизельное топливо при том подешевело сразу на 0,6%, до 66,24 рубля (на 10 марта — 66,63 рубля). 

топливо
цены
1
0
0
0
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ТомСойер
14 минут назад
Ох и грамотеи. Оно каждый год дешевеет когда переходит на летнюю солярку на 3руб. Но каждый год дорожает на 10руб когда переходят на зимнюю солярку.
Ответить
48
15 минут назад
Поэтому меня тошнит от зомбиящика
Ответить
бизнес
20 минут назад
отлично, есть повод поднять цены!
Ответить
Не зря
40 минут назад
По каким законам рынка доллар, нефть дешевеет ау нас бензин дорожает. Когда нажрутся.
Ответить
Иван да Марья
41 минуту назад
Доллар упал на 20 рублей а бензин все дорожает, а значит и жратва, нефтяным олигархам уже нечего придумать тупо и нагло дерут цену вверх, раньше на доллар пинали типо он дорожает))) по их логике 92 должен сейчас стоить 35 рублей...
Ответить
Р
48 минут назад
Доллар упал бензин дорожает. Логика России.
Ответить
Ромео78
52 минуты назад
Звучит как будто подешевели спички
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить