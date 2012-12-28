В Липецкой области подорожал бензин, но подешевело дизтопливо

Последний раз дизель дешевел в Липецкой области почти год назад — в период с 14 по 20 мая.



В Липецкой области за минувшую неделю дизельное топливо подешевело сразу на 0,6% — падение потребительской цены на солярку зафиксировано впервые с середины мая 2024 года. Бензин в целом продолжил расти — в среднем он подорожал на 0,2%. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 11 по 17 марта.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% — с 58,71 до 58,82 рубля за литр. Так, на 0,2% увеличилась стоимость бензина АИ-92, она составила 55,56 рубля против 55,45 рубля неделей ранее. Такой же рост (+0,2%) отмечается на марку бензина АИ-95: он подорожал с 60,46 рубля до 60,56 рубля. Менее всего подросли цены на бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,1%, с 85,29 рубля до 85,39 рубля. Дизельное топливо при том подешевело сразу на 0,6%, до 66,24 рубля (на 10 марта — 66,63 рубля).