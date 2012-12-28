Выдачи автокредитов упали до двухлетнего минимума

За февраль банки выдали россиянам 62,3 тыс. автокредитов на 76,7 млрд рублей — это минимум с весны 2023-го, сообщили «Известиям» в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи сократились в полтора раза, подтвердили в Скоринг Бюро.

Банки тоже говорят о сильном снижении выдач по сравнению с предыдущим годом. В ВТБ они упали вдвое, в ОТП Банке — втрое, в Совкомбанке — в полтора раза, сообщили в пресс-службах организаций.Банки выдают меньше автокредитов, так как ЦБ последовательно проводит политику «охлаждения» этого рынка, отметил гендиректор Скоринг Бюро Олег Лагуткин. В середине 2024-го регулятор ввел для финансовых организаций ограничения на выдачу автокредитов заемщикам, которые направляют на обслуживание долгов более 50% своего дохода. Эта мера привела к ужесточению риск-политик банков и заметно сузила число потенциальных клиентов.Однако основной причиной обвала рынка автоссуд по праву можно считать рост утилизационного сбора. Его платят продавцы, но все издержки закладываются в стоимость машины. Утилизационный сбор перечисляют импортеры и производители за каждое проданное в РФ авто. Но отечественным компаниям эта сумма возвращается в виде субсидий. Поэтому рост утильсбора в основном затрагивает иномарки. С 1 октября 2024-го показатель вырос сразу на 70–85% в зависимости от параметров авто, например, объема двигателя. С 1 января 2025 года его снова увеличили — на этот раз в среднем на 10%.