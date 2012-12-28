На трех десятках улиц отключат холодную воду

Отключения холодной воды 21 марта планируются как утром, так и в вечернее время. Причиной ограничения ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 2 по улице Прудной, №№ 3, 5 по улице Ленина, №№ 2, 3 по улице Зегеля, №№ 11, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 16, 16/2, 17 по улице Звездной, № 51 по улице Космонавтов, №№ 9, 9а по улице Берзина, частный сектор улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулка Узорного.Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Ленина, 3, также воду подвезут по заявкам потребителей.С 17:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 12, 14 по Осеннему проезду, № 7 по улице Инженерной, в частном секторе улиц Фурманова, Кленовой, Дорожной, Земной, Зареченской, Лесопарковое хозяйство.Подвоз воды будет организован по адресу: проезд Осенний, 12. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 187а по улице Студеновской, № 25 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 по улице Молодежной, №№ 13, 15, 17, 19, 21 по улице Кондарева, на улицах Постышева, Писарева.