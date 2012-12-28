Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
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Общество
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14 минут назад
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Отключения холодной воды 21 марта планируются как утром, так и в вечернее время. Причиной ограничения ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Ленина, 3, также воду подвезут по заявкам потребителей.
С 17:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 12, 14 по Осеннему проезду, № 7 по улице Инженерной, в частном секторе улиц Фурманова, Кленовой, Дорожной, Земной, Зареченской, Лесопарковое хозяйство.
Подвоз воды будет организован по адресу: проезд Осенний, 12. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 187а по улице Студеновской, № 25 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 по улице Молодежной, №№ 13, 15, 17, 19, 21 по улице Кондарева, на улицах Постышева, Писарева.
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