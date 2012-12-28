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сегодня, 16:07
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МХК «Липецк» стремится к новому антирекорду

36 поражений со старта - ещё не предел падения.

Липецкая хоккейная дружина дома уступила одному из аутсайдеров НМХЛ «Тверичам-СШОР» – 1:4.

Пришел, увидел, проиграл – липецкие хоккеисты продолжают вгонять в краску болельщиков после каждого матча. «Тверичи-СШОР» давно утратили шансы пробиться в плей-офф НМХЛ и застыли на 10-м месте в Восточной конференции НМХЛ, с которого не сдвинуться уже ни при каких раскладах. Тем не менее, разница в игре команд – небо и земля.

Игрок гостей Александр Москаленко на 7-й минуте впервые распечатал ворота Кирилла Акатова. На 17-й минуте наш Илья Кравцов восстановил равенство, забросив, как выяснилось, шайбу престижа.

Как не раз бывало в нынешнем сезоне, во втором и третьем периодах «Липецк» резко сдал. Подвели нашу команду два удаления в середине второго отрезка. На 28-й минуте большинство «Тверичей-СШОР» реализовал Михаил Бросалин, когда-то выступавший за липчан – 2:1, а на 33-й – «лишнего» реализовал Егор Молчанов – 3:1. Спустя всего полминуты «Липецк» пропустил от Никиты Симашова в равенстве. К слову, эта шайба стала 100-й у соперников за сезон.

В третьем периоде два удаления были зафиксированы у гостей из Твери, но и этим липчане не смогли воспользоваться.

«Липецк» в нынешнем сезоне потерпел со старта сезона 36 поражений. Предыдущий антирекорд НМХЛ принадлежал «Платине» из Кишинёва, которая в сезоне 2012/13 проиграла 33 встречи. Но молдавские кудесники клюшки и шайбы в том сезоне набрали 3 очка, а «Липецк» с единственной победой над «Белгородом» пока имеет в турнирном багаже всего 2 балла. Наша команда рискует показать худший результат в истории последней лиги России и по набранным очкам.

На то, чтобы не вляпаться в историю второй раз за сезон (после рекордной серии поражений) у подопечных Сергея Рыбина и Алексея Сынкова остались три матча – повторный сегодня с «Тверичами-СШОР» и 22-23 марта дома против лидера конференции «Рязани-ВДВ».
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (3)

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Гость
43 минуты назад
Развалили весь спорт в Липецкой области.
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Дядя Петя
53 минуты назад
Зачем Липецку нужна такая команда-ПОЗОР.Своих нет,чужие не нужны.Пусть на НЛМК идут работать.
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Предел падения
сегодня, 16:11
У Оттавы. 64 поражения.
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