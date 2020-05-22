Сегодня, 22 мая в Ельце проходит спецоперация силовиков. По неофициальным данным, проводятся задержания членов организованной преступной группы.



О спецоперации в социальных сетях рассказывают жители Ельца.



- Сегодня в городе видели тонированные автобусы с бойцами в черном, кто что слышал, - интересуется ельчанин в соцсетях.



- Мимо моего дома на улице Коммунаров шесть человек в черном влетело - кто-то важный, раз такая свадьба, - пишет один из очевидцев.



- В Лавах тонированный автобус стоит, - заметил другой местный житель.



На данный момент официальных комментариев по происходящему нет. В то же время GOROD48 стало известно, что в городе и его окрестностях проходят задержания членов местной преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет терроризировала жителей Ельца.



Во время обысков оперативники нашли оружие.

