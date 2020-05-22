Происшествия

сегодня, 12:07

В Ельце проходит спецоперация

7 4637
#спецоперация #банда
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В Ельце проходит спецоперация

Сегодня, 22 мая в Ельце проходит спецоперация силовиков. По неофициальным данным, проводятся задержания членов организованной преступной группы. 

О спецоперации в социальных сетях рассказывают жители Ельца. 

- Сегодня в городе видели тонированные автобусы с бойцами в черном, кто что слышал, - интересуется ельчанин в соцсетях.

- Мимо моего дома на улице Коммунаров шесть человек в черном влетело - кто-то важный, раз такая свадьба, - пишет один из очевидцев.

- В Лавах тонированный автобус стоит, - заметил другой местный житель.

На данный момент официальных комментариев по происходящему нет. В то же время GOROD48 стало известно, что в городе и его окрестностях проходят задержания членов местной преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет терроризировала жителей Ельца.

Во время обысков оперативники нашли оружие.
7 4637
#спецоперация #банда
1

Комментарии (7)

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Глупый мент

16 минут назад
Бандитов днём не ловят.....
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Елецкая крытка

23 минуты назад
что там за шухер на воле?
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липчанка

23 минуты назад
МОЛОДЦЫ!!!
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я в нее ем

56 минут назад
то есть баксер Молоканов не хотел работать ? Если банда действовала несколько лет - то это при нем все было !!!
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Джон Ленин

58 минут назад
Спалились бедолаги.....
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Гек

сегодня, 12:34
Чука повязали?
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)))))

сегодня, 12:33
осветителей служебных кабинетов лучше б в тонированные автобусы паковали))))
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