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37 минут назад
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Среди возвращённых 175 российских военнослужащих — житель Лебедянского района

Ему 32 года.

Сегодня из плена возвращены 175 российских военнослужащих. Посреднические усилия в обмене оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Как сообщает Минобороны России, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Среди возвращённых российских военнослужащих — 32-летний житель Лебедянского района. Эту информацию GOROD48 уже подтвердили официальные источники. На СВО лебедянец ушёл осенью 2022 года.

Сейчас обмененные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. После они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
спецоперация
Украина
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Р
9 минут назад
Храни Бог русских солдат.
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Кукушка
15 минут назад
Отличная новость! В чей то дом вернулось и покой,пусть такого будет как можно больше.
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