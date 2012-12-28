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Общество
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37 минут назад
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Среди возвращённых 175 российских военнослужащих — житель Лебедянского района
Ему 32 года.
Как сообщает Минобороны России, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Среди возвращённых российских военнослужащих — 32-летний житель Лебедянского района. Эту информацию GOROD48 уже подтвердили официальные источники. На СВО лебедянец ушёл осенью 2022 года.
Сейчас обмененные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. После они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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