Среди возвращённых 175 российских военнослужащих — житель Лебедянского района

Ему 32 года.

Сегодня из плена возвращены 175 российских военнослужащих. Посреднические усилия в обмене оказали Объединённые Арабские Эмираты.Как сообщает Минобороны России, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.Среди возвращённых российских военнослужащих — 32-летний житель Лебедянского района. Эту информацию GOROD48 уже подтвердили официальные источники. На СВО лебедянец ушёл осенью 2022 года.Сейчас обмененные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. После они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.