Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить

Рассказываем самое главное про наступивший четверг.

Сегодня воздух прогреется уже от +8 до +10 градусов. День выдастся тёплым и сухим: осадки не ожидаются.









С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Юношеской в домах №№ 43 корп. 1, 43б, 43 стр. 4, 43 стр. 6, 43 стр. 7, 46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 48 стр. 1, 48 стр. 3, 50, 50а, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10; 52, 52/1; вл.54, вл.56, 63а, 67, 67а, 67г 73, 73а, вл.77, 77к, вл.77м, 79б, 79в, вл.81, вл.82, вл.85, вл.97, вл.99, вл.99, 103, стр. 105. В селе Косыревка оставят без удобств дома на улице Новой, 10, 11, 13, 13б, 15, 15а, 16, 16/1, 19, 18, вл.20а, 20, 20б, 21, а также частные дома на улицах Ленина, Новой и Советской. Не будет воды и в посёлке Берендей.













С 9:00 до 17:00 обесточат дома на улице Детской, 4,68; Катукова, 1;Космонавтов, 37а, 37б; Студёновской, 187а; в переулке Рудном, 1, 3, 5; СНТ «Горняк».









В малом зале Липецкого областного краеведческого музея (ул. Ленина, 25) в 17:00 состоится вечер русской песни (12+).













Юбиляр крайний слева. Здесь и вверху фото Липецкого областного краеведческого музея

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 представляет спектакль «Русский роман» (16+).









В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 16:00 покажут спектакль «Не покидай меня» (16+).









В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) сегодня покажут аж два спектакля. В 10:00 – сказку «Гуси-Лебеди» (0+).













Послушать музыку сегодня можно в 18:00 в Детской школе искусств № 1 им. М. И. Глинки (ул. Интернациональная, 53а). В 18:00 здесь состоится отчетный концерт струнно-смычкового отделения (12+).













В галерее Назарова (ул. Желябова, 4) в 15:00 откроется выставка Марии Смольяниновой – молодого, но уже известного художника (12+).













Фото vk.com/nazarov.gallery





6 из 10 опрошенных SuperJob липчан вспомнили, когда в последний раз руководство благодарило их за работу: 17% — в последние несколько дней, 14% — от недели до месяца назад, 11% — от 1 до 6 месяцев назад, 3% — от 6 до 12 месяцев назад. Каждый шестой - 16% вспомнил о благодарности, полученной более года назад.









По четвергам на экраны кинотеатров по традиции выходят новые фильмы. Знакомим вас с наиболее интересными сегодняшними новинками.





«Пальма-2». Россия, 2024. Семейный, приключения. Режиссёры Александр Домогаров-младший, Владимир Кондауров (6+).





«Ждун». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+)

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга, и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.









«Шоугёрл». США, 2025. Меложрама. Режиссёр Джиа Коппола (18+).





Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.

С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а; Московской, 111, 117, 117/3, 119/1, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 149, 151, 153, 141,143, 145, 147; Юношеской, 13, а также в переулке Рудном, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; на проезде Сержанта Кувшинова, 7, 10.Пересохнут краны и в частном секторе на улицах Автодорожной, Алфавитной, базарной Почтовой, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверной, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Усадебной, Чистом.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Организаторы и зрители будут чествовать с 75-летием основателя клуба Елецкой рояльной гармони Владимира Комарова. На сцену поднимутся артисты из трёх районов, с которыми уже полвека сотрудничает Владимир Григорьевич - хор «Песенная капель» (с. Яблоново, Задонский район), хор «Донские напевы» (с. Казаки, Елецкий район) и хор Чернавского Дома культуры (Измалковский округ). Прозвучат и авторские песни юбиляра, и народное творчество и композиции на стихи любимых поэтов.Спектакль современного драматурга Марюса Ивашкявичуса посвящён величайшему романисту мира, мыслителю, философу Л.Н.Толстому. На драматическую историю семьи писателя предлагают посмотреть зрителю сквозь призму взгляда его супруги Софьи Андреевны. Вся 48-летняя жизнь, как на ладони - сближение, ревность, отдаление, одиночество, мнительнось, взаимное непонимание, болезненное восприятие происходящего, непростые взаимоотношения с детьми и оставшиеся вопросы без ответов…Действие происходит в 1944 году в Белоруссии. Идет массированное наступление советских войск в западном направлении. Капитан Михасев получает в свое распоряжение разведгруппу для выполнения особого задания. Четыре вчерашние школьницы должны пройти специальную подготовку, проникнуть в тыл врага и ... погибнуть.А в 16:00 на сцене «Нос» по произведению Н.В. Гоголя… За завтраком цирюльник Иван Яковлевич обнаружил в хлебе ни что иное, как… н… н… но… нос…! Нос майора Ковалева. Ну, да и где ж не бывает несообразностей? Нос, и нос.… В городе-мифе, где правит закон абсурда, может случиться, что угодно: то стулья на Конюшенной улице ни с того ни с сего танцевать начнут, то какой-нибудь сбежавший пудель окажется казначеем…Прозвучат классические произведения, вход свободный.Она владеет почти всеми техниками офорта, позволяющими решать как сложные изобразительные задачи, так и передавать широкую гамму чувств и мыслей. Особый интерес представляют пейзажи, запечатлевшие улицы Москвы, Санкт-Петербурга,Женщин начальство благодарит чаще, чем мужчин. Тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — чаще, чем тех, чей оклад выше. Горожане, зарабатывающие больше среднего, поясняют: «Только негатив. Похвала же требует и материального поощрения».19% работающих заявили, что руководство никогда их не благодарило: «За 15 лет работы — ни разу», «Только ругает».Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимися на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин.Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров.Лас Вегас. После тридцати лет закрывается известное шоу. Опытная танцовщица оказывается практически без средств на существование и шансов устроиться в другие труппы с молодыми танцорами. После неудачных кастингов и попыток найти себя в чем-то другом героиня понимает, что танцы – ее единственное призвание. Она собирает своих друзей, чтобы найти деньги и запустить собственное шоу в городе грехов и вечного праздника.Памела Андерсон, Кирнан Шипка, Джейми Ли Кёртис.