Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
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Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Рассказываем самое главное про наступивший четверг.
Сегодня воздух прогреется уже от +8 до +10 градусов. День выдастся тёплым и сухим: осадки не ожидаются.
Отключение воды
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Юношеской в домах №№ 43 корп. 1, 43б, 43 стр. 4, 43 стр. 6, 43 стр. 7, 46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 48 стр. 1, 48 стр. 3, 50, 50а, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10; 52, 52/1; вл.54, вл.56, 63а, 67, 67а, 67г 73, 73а, вл.77, 77к, вл.77м, 79б, 79в, вл.81, вл.82, вл.85, вл.97, вл.99, вл.99, 103, стр. 105. В селе Косыревка оставят без удобств дома на улице Новой, 10, 11, 13, 13б, 15, 15а, 16, 16/1, 19, 18, вл.20а, 20, 20б, 21, а также частные дома на улицах Ленина, Новой и Советской. Не будет воды и в посёлке Берендей.
Пересохнут краны и в частном секторе на улицах Автодорожной, Алфавитной, базарной Почтовой, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверной, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Усадебной, Чистом.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат дома на улице Детской, 4,68; Катукова, 1;Космонавтов, 37а, 37б; Студёновской, 187а; в переулке Рудном, 1, 3, 5; СНТ «Горняк».
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
75-летие мастера русской песни
В малом зале Липецкого областного краеведческого музея (ул. Ленина, 25) в 17:00 состоится вечер русской песни (12+).
Юбиляр крайний слева. Здесь и вверху фото Липецкого областного краеведческого музея
Организаторы и зрители будут чествовать с 75-летием основателя клуба Елецкой рояльной гармони Владимира Комарова. На сцену поднимутся артисты из трёх районов, с которыми уже полвека сотрудничает Владимир Григорьевич - хор «Песенная капель» (с. Яблоново, Задонский район), хор «Донские напевы» (с. Казаки, Елецкий район) и хор Чернавского Дома культуры (Измалковский округ). Прозвучат и авторские песни юбиляра, и народное творчество и композиции на стихи любимых поэтов.
Театр Толстого о Толстом
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 представляет спектакль «Русский роман» (16+).
Спектакль современного драматурга Марюса Ивашкявичуса посвящён величайшему романисту мира, мыслителю, философу Л.Н.Толстому. На драматическую историю семьи писателя предлагают посмотреть зрителю сквозь призму взгляда его супруги Софьи Андреевны. Вся 48-летняя жизнь, как на ладони - сближение, ревность, отдаление, одиночество, мнительнось, взаимное непонимание, болезненное восприятие происходящего, непростые взаимоотношения с детьми и оставшиеся вопросы без ответов…
Спектакль про войну
В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 16:00 покажут спектакль «Не покидай меня» (16+).
Действие происходит в 1944 году в Белоруссии. Идет массированное наступление советских войск в западном направлении. Капитан Михасев получает в свое распоряжение разведгруппу для выполнения особого задания. Четыре вчерашние школьницы должны пройти специальную подготовку, проникнуть в тыл врага и ... погибнуть.
Театр кукол
В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) сегодня покажут аж два спектакля. В 10:00 – сказку «Гуси-Лебеди» (0+).
Концерт
Послушать музыку сегодня можно в 18:00 в Детской школе искусств № 1 им. М. И. Глинки (ул. Интернациональная, 53а). В 18:00 здесь состоится отчетный концерт струнно-смычкового отделения (12+).
Новая выставка
В галерее Назарова (ул. Желябова, 4) в 15:00 откроется выставка Марии Смольяниновой – молодого, но уже известного художника (12+).
Фото vk.com/nazarov.gallery
Большое вам человеческое…
6 из 10 опрошенных SuperJob липчан вспомнили, когда в последний раз руководство благодарило их за работу: 17% — в последние несколько дней, 14% — от недели до месяца назад, 11% — от 1 до 6 месяцев назад, 3% — от 6 до 12 месяцев назад. Каждый шестой - 16% вспомнил о благодарности, полученной более года назад.
Женщин начальство благодарит чаще, чем мужчин. Тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — чаще, чем тех, чей оклад выше. Горожане, зарабатывающие больше среднего, поясняют: «Только негатив. Похвала же требует и материального поощрения».
19% работающих заявили, что руководство никогда их не благодарило: «За 15 лет работы — ни разу», «Только ругает».
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров по традиции выходят новые фильмы. Знакомим вас с наиболее интересными сегодняшними новинками.
«Пальма-2». Россия, 2024. Семейный, приключения. Режиссёры Александр Домогаров-младший, Владимир Кондауров (6+).
В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин.
«Ждун». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+)
Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга, и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.
«Шоугёрл». США, 2025. Меложрама. Режиссёр Джиа Коппола (18+).
Лас Вегас. После тридцати лет закрывается известное шоу. Опытная танцовщица оказывается практически без средств на существование и шансов устроиться в другие труппы с молодыми танцорами. После неудачных кастингов и попыток найти себя в чем-то другом героиня понимает, что танцы – ее единственное призвание. Она собирает своих друзей, чтобы найти деньги и запустить собственное шоу в городе грехов и вечного праздника.
В ролях: Памела Андерсон, Кирнан Шипка, Джейми Ли Кёртис.
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