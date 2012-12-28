20-летняя девушка попросила у 9-летней школьницы телефон позвонить и не вернула

Теперь её ждёт суд по обвинению в мошенничестве.

В Чаплыгине 20-летнюю девушку будут судить по обвинению в мошенничестве. Причём жертвой обмана стала девятилетняя девочка.— По данным следствия, в ноябре прошлого года на улице Советской в Чаплыгине 20-летняя девушка попросила у 9-летней девочки мобильный телефон, чтобы позвонить знакомой. Когда школьница отвлеклась, девушка скрылась вместе с телефоном стоимостью 8 800 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Девушке предъявлено обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ). За обман школьницы ей грозит до пяти лет лишения свободы.