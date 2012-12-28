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Происшествия
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42 минуты назад
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20-летняя девушка попросила у 9-летней школьницы телефон позвонить и не вернула
Теперь её ждёт суд по обвинению в мошенничестве.
— По данным следствия, в ноябре прошлого года на улице Советской в Чаплыгине 20-летняя девушка попросила у 9-летней девочки мобильный телефон, чтобы позвонить знакомой. Когда школьница отвлеклась, девушка скрылась вместе с телефоном стоимостью 8 800 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Девушке предъявлено обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ). За обман школьницы ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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