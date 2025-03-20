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Происшествия
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сегодня, 19:14
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Полицейские кинологи работали у «Памятника Чернобыльцам»
Бдительные граждане обратили внимание на бесхозную сумку.
— Прибывший на место кинолог вместе со служебной собакой исследовал содержимое сумки — в ней оказались не представляющие угрозу вещи, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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