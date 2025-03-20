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сегодня, 19:14
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Полицейские кинологи работали у «Памятника Чернобыльцам»

Бдительные граждане обратили внимание на бесхозную сумку.

Вечером 20 марта в район остановки «Памятник Чернобыльцам» в Липецке были стянуты службы экстренного реагирования. Поводом стало обращение бдительных граждан по поводу бесхозной сумки.

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— Прибывший на место кинолог вместе со служебной собакой исследовал содержимое сумки — в ней оказались не представляющие угрозу вещи, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
подозрительный предмет
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Фунтик
9 минут назад
Собака работала,а сотрудники в носу ковырялись
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Ну
31 минуту назад
Уж лучше "перебдеть", чем "ушами хлопнуть..."
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Сам себе
51 минуту назад
Не представляющие ценности вещи там были. По этому и лежала там.
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