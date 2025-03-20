Полицейские кинологи работали у «Памятника Чернобыльцам»

Бдительные граждане обратили внимание на бесхозную сумку.



Вечером 20 марта в район остановки «Памятник Чернобыльцам» в Липецке были стянуты службы экстренного реагирования. Поводом стало обращение бдительных граждан по поводу бесхозной сумки.— Прибывший на место кинолог вместе со служебной собакой исследовал содержимое сумки — в ней оказались не представляющие угрозу вещи, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.