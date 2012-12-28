На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Происшествия
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сегодня, 09:44
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С места столкновения на улице Циолковского госпитализирована 85-летняя женщина
Травмы также получила 64-летняя пассажирка «Лады Ларгус».
Напомним, вечером 19 марта автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся со «Шкодой». От удара «Ларгус» выехал на обочину.
В Ельце на улице Пирогова столкнулись «ГАЗ» под управлением 46-летнего водителя и «Лада Гранта» с 49-летним мужчиной за рулем. Ваварии травмы получила 81-летняя пассажирка «Гранты». После оказания помощи ее отпустили домой.
В Липецке на Лебедянском шоссе вчера столкнулись три автомобиля: «Лада Калина» под управлением 70-летнего водителя, «Хендай» с 54-летним мужчиной за рулем и «Шевроле Нива» под управлением 19-летнего водителя. В аварии пострадала 49-летняя пассажирка «Хендая» — ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
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