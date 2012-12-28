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сегодня, 09:44
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С места столкновения на улице Циолковского госпитализирована 85-летняя женщина

Травмы также получила 64-летняя пассажирка «Лады Ларгус».

Госавтоинспекция сообщила данные о пострадавших во вчерашней аварии на улице Циолковского: травмы получили 64-летняя и 85-летняя пассажирки «Лады Ларгуса». Первая женщина после оказания помощи была отпущена, а вторую госпитализировали.

Напомним, вечером 19 марта автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся со «Шкодой». От удара «Ларгус» выехал на обочину.

В Ельце на улице Пирогова столкнулись «ГАЗ» под управлением 46-летнего водителя и «Лада Гранта» с 49-летним мужчиной за рулем. Ваварии травмы получила 81-летняя пассажирка «Гранты». После оказания помощи ее отпустили домой.

В Липецке на Лебедянском шоссе вчера столкнулись три автомобиля: «Лада Калина» под управлением 70-летнего водителя, «Хендай» с 54-летним мужчиной за рулем и «Шевроле Нива» под управлением 19-летнего водителя. В аварии пострадала 49-летняя пассажирка «Хендая» — ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

авария
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Житель Липецка
8 минут назад
Видео где ? Там куча камер.
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