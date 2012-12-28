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Общество
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сегодня, 15:47
7

В пруду села Мокрое рыбаки обнаружили массовый замор рыбы

Берега обмелевшего пруда усеяны карасем и карпом.

В социальных сетях опубликовано видео обмелевшего пруда, берега которого усеяны рыбой. Рыбаки за кадром говорят, что это пруд в селе Мокрое Лебедянского района.

— Вот и порыбачили, — резюмируют рыбаки.

Как сообщили GOROD48 в администрации Лебедянского района, этот пруд на балансе сельского поселения не стоит и по сути является большой лужей. Водоем наполнился, скорее всего, талыми водами, и в нем расплодились рыба. Причина ее гибели неизвестна. Когда снимали видео, тоже неизвестно. В администрации заверили, что сейчас дохлой рыбы на берегах пруда нет, и в подтверждение предоставили свежий снимок водоема.

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замор рыбы
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Комментарии (7)

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А. А. А.
7 минут назад
Бред... Траванули
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Кудыкина гора
9 минут назад
Да никто ответственности не несет за замор и пруд, но если допустим подьедиш на авто ближе 50м. Или скажем во время замора почерпаешь рыбки(все равно сдохнет), или поймаешь более 5 кг. То хозяева выписать штраф найдуться, а так конечно-"лужа".
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Эфа
42 минуты назад
Как рыбе выжить в такой луже? Надо было осенью сочками выловить и съесть.
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Дед
44 минуты назад
Ни себе ни людям ! Собака на сене !
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Дед
45 минут назад
Это последствия всевозможных запретов и ограничений , тоже самое будет и реке Воронеж осенью ,вот увидите
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65+
57 минут назад
После как сожрали и подставили главного лесничего О.П.К. Всё здесь пришло в упадок !
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-
сегодня, 16:00
Не мазутом единым
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