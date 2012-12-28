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Общество
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сегодня, 15:47
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В пруду села Мокрое рыбаки обнаружили массовый замор рыбы
Берега обмелевшего пруда усеяны карасем и карпом.
— Вот и порыбачили, — резюмируют рыбаки.
Как сообщили GOROD48 в администрации Лебедянского района, этот пруд на балансе сельского поселения не стоит и по сути является большой лужей. Водоем наполнился, скорее всего, талыми водами, и в нем расплодились рыба. Причина ее гибели неизвестна. Когда снимали видео, тоже неизвестно. В администрации заверили, что сейчас дохлой рыбы на берегах пруда нет, и в подтверждение предоставили свежий снимок водоема.
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