В пруду села Мокрое рыбаки обнаружили массовый замор рыбы

Берега обмелевшего пруда усеяны карасем и карпом.

В социальных сетях опубликовано видео обмелевшего пруда, берега которого усеяны рыбой. Рыбаки за кадром говорят, что это пруд в селе Мокрое Лебедянского района.— Вот и порыбачили, — резюмируют рыбаки.Как сообщили GOROD48 в администрации Лебедянского района, этот пруд на балансе сельского поселения не стоит и по сути является большой лужей. Водоем наполнился, скорее всего, талыми водами, и в нем расплодились рыба. Причина ее гибели неизвестна. Когда снимали видео, тоже неизвестно. В администрации заверили, что сейчас дохлой рыбы на берегах пруда нет, и в подтверждение предоставили свежий снимок водоема.