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Липецкая вечЁрка: пенсионерка в ловушке, разрисованный город и зачем метеорологам чужие волосы
Общество
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57 минут назад
Липецкая вечЁрка: пенсионерка в ловушке, разрисованный город и зачем метеорологам чужие волосы
Сегодня, 19 марта, спасатели рассказали, как вызволили из ловушки 99-летнюю женщину. GOROD48 задался вопросом, можно ли очистить Липецк от уродливых граффити, и узнал, как правильно наблюдать за погодой.
«Спасибо спасателям, а бабуле здоровья», — пожелала Лиза.
Не так давно GOROD48 рассказывал о том, что разрисовавшим стену и трамвай в Ярославле липчанам предъявили штраф в миллион рублей и уголовное обвинение.
В родном же городе таким художникам ничего не грозит. Пожалуй, в Липецке не осталось ни одной улицы, на которой бы не отметились т.н. графферы.
В полицию, как правило, заявлений о вандализме не поступает. Даже если кого-то и ловят, то ущерб слишком мал, чтобы заводить дела даже административные, не говоря уж об уголовных.
Есть в Липецке и граффити, на которые были получены разрешения, такие муралы, как правило, появляются на торцах зданий. Но это немного другая история.
«Чего тут говорить? Разный уровень культуры. В Европе один уровень. В Ярославле — другой. Про Липецк промолчу», — считает Савелий.
«Есть с кого пример брать. «Археологи» из коммунальных служб и администрации превращают город в раскопки и катакомбы под открытым небом. Расписанные пещеры отлично дополняют шикарный урбанистический пейзаж города. Рыба гниёт с головы», — заметила Долгожительница.
В ближайшее воскресенье, 23 марта, будет отмечаться День работников гидрометеорологической службы, или Всемирный метеорологический день. GOROD48 побывал на одной из старейших метеостанций России — в селе Конь-Колодезь, Хлевенского района.
Погодой интересуются все. Если бы она не менялась, большинству людей не о чем было бы поговорить. Прежде чем сделать прогноз, синоптики получают данные от метеорологов, которые и следят за погодой.
Метеоролог Елена Нестеренко рассказала и показала приборы, с помощью которых наблюдают за погодой. На станции есть глубинные термометры, флюгеры, осадкомер Третьякова, пиранометр, гелиограф, гигрометр. В последнем приборе используются человеческие волосы, причем обязательно светлые.
— Он очень простой: стрелочка, шкала, рамочка, чтобы все это держалось. За стрелочкой натянут человеческий волос, светлый, натуральный, только он реагирует на изменение влажности воздуха. Повысилась влажность воздуха, туда мельчайшие капельки попали — он растянулся. И стрелочка идет вправо — на повышение. Когда воздух высыхает, капелек нет, волос сжимается и стрелочка идет влево. Нам привозят готовый прибор с установленным волосом, — рассказала метеоролог Елена Нестеренко.
«Поздравляем работников метеорологической службы с наступающим профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья и хорошей погоды!» — написала Надежда.
Завтра в Липецке начнется потепление. По прогнозам синоптиков, в городе от +8 до +10 градусов.
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