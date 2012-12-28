Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
Спорт
Пруд между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником перегородили сетью
Общество
Возгорание на улице Ленина утром тушили 17 пожарных
Происшествия
99-летняя липчанка застряла на своей кухне между стеной и газовым котлом
Общество
На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
Происшествия
Мошенники придумали новую легенду: теперь они собирают данные «для военкомата»
Происшествия
Пострадавший в аварии на улице Ленина водитель госпитализирован
Происшествия
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Происшествия
Среди возвращённых 175 российских военнослужащих — житель Лебедянского района
Общество
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
Общество
Читать все
Наскальная живопись 2.0: уличные художники превращают Липецк в пещеру
Общество
Пруд между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником перегородили сетью
Общество
В Липецке установят памятный знак маршалу авиации Константину Вершинину
Общество
В Сырском Руднике и Косыревке отключат холодную воду
Общество
Среди возвращённых 175 российских военнослужащих — житель Лебедянского района
Общество
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Происшествия
Задолжавшую по алиментам на сына женщину арестовали на 12 суток
Общество
Несколько многоквартирных домов в центре Липецка остались без воды
Общество
Липецкая вечЁрка: пенсионерка в ловушке, разрисованный город и зачем метеорологам чужие волосы
Общество
В Липецкой области постепенно потеплеет
Погода в Липецке
Читать все
Общество
201
57 минут назад

Липецкая вечЁрка: пенсионерка в ловушке, разрисованный город и зачем метеорологам чужие волосы

Сегодня, 19 марта, спасатели рассказали, как вызволили из ловушки 99-летнюю женщину. GOROD48 задался вопросом, можно ли очистить Липецк от уродливых граффити, и узнал, как правильно наблюдать за погодой.  

Спасатели вызволили 99-летнюю липчанку, которая застряла между стеной и газовым котлом. Женщине стало плохо, она упала, да так неудачно, что домашним пришлось звонить спасателям управления ГО и ЧС по Липецку. 

«Спасибо спасателям, а бабуле здоровья», — пожелала Лиза.

Не так давно GOROD48 рассказывал о том, что разрисовавшим стену и трамвай в Ярославле липчанам предъявили штраф в миллион рублей и уголовное обвинение.

В родном же городе таким художникам ничего не грозит. Пожалуй, в Липецке не осталось ни одной улицы, на которой бы не отметились т.н. графферы.

В полицию, как правило, заявлений о вандализме не поступает. Даже если кого-то и ловят, то ущерб слишком мал, чтобы заводить дела даже административные, не говоря уж об уголовных.

Есть в Липецке и граффити, на которые были получены разрешения, такие муралы, как правило, появляются на торцах зданий. Но это немного другая история.

«Чего тут говорить? Разный уровень культуры. В Европе один уровень. В Ярославле — другой. Про Липецк промолчу», — считает Савелий.

«Есть с кого пример брать. «Археологи» из коммунальных служб и администрации превращают город в раскопки и катакомбы под открытым небом. Расписанные пещеры отлично дополняют шикарный урбанистический пейзаж города. Рыба гниёт с головы», — заметила Долгожительница.

В ближайшее воскресенье, 23 марта, будет отмечаться День работников гидрометеорологической службы, или Всемирный метеорологический день.  GOROD48 побывал на одной из старейших метеостанций России — в селе Конь-Колодезь, Хлевенского района.

Погодой интересуются все. Если бы она не менялась, большинству людей не о чем было бы поговорить. Прежде чем сделать прогноз, синоптики получают данные от метеорологов, которые и следят за погодой.


Метеоролог Елена Нестеренко рассказала и показала приборы, с помощью которых наблюдают за погодой. На станции есть глубинные термометры, флюгеры, осадкомер Третьякова, пиранометр, гелиограф, гигрометр. В последнем приборе используются человеческие волосы, причем обязательно светлые.

 — Он очень простой: стрелочка, шкала, рамочка, чтобы все это держалось. За стрелочкой натянут человеческий волос, светлый, натуральный, только он реагирует на изменение влажности воздуха. Повысилась влажность воздуха, туда мельчайшие капельки попали — он растянулся. И стрелочка идет вправо — на повышение. Когда воздух высыхает, капелек нет, волос сжимается и стрелочка идет влево. Нам привозят готовый прибор с установленным волосом, — рассказала метеоролог Елена Нестеренко.

«Поздравляем работников метеорологической службы с наступающим профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья и хорошей погоды!» — написала Надежда.

Завтра в Липецке начнется потепление. По прогнозам синоптиков,  в городе от +8 до +10 градусов.
вечЁрка
спасатели
граффити
метеорологи
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить