Липецкая вечЁрка: пенсионерка в ловушке, разрисованный город и зачем метеорологам чужие волосы

Сегодня, 19 марта, спасатели рассказали, как вызволили из ловушки 99-летнюю женщину. GOROD48 задался вопросом, можно ли очистить Липецк от уродливых граффити, и узнал, как правильно наблюдать за погодой.