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Происшествия
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11 минут назад
Травмированной на скейтплощадке 13-летней девочке выплатят 550 000 рублей
Полмиллиона рублей взыскано с администрации Усмани и 50 тысяч — с лицея № 1.
В ходе расследования инцидента было установлено, что оборудование скейтплощадки не соответствовало требованиям ГОСТ и находилось в аварийном состоянии. А причиной падения ребёнка стало то, что рабочая поверхность конструкции не была прикреплена к ее основанию.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее Усманский районный суд Липецкой области взыскал с администрации Усмани в пользу 13-летней девочки компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей, но администрация подала на это решение суда апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что ответственность за происшествие должны нести работники лицея № 1 Усмани, на территории которого расположена скейтплощадка.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в момент происшествия девочка находилась в школьном лагере дневного пребывания на базе лицея, а значит учебное учреждение несло ответственности за безопасность ребенка. Но также было установлено, что ответственность за содержание самой скейтплощадки всё же возложена на администрацию Усмани, на балансе которой она находится.
В результате с администрации Усмани взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей, со школы – в 50 тысяч рублей.
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