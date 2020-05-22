сегодня, 13:55
На «Квадру» завели дела из-за счетов за отопление и горячую воду
Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы Липецкой области усмотрели в действиях регионального филиала «Квадра» нарушение закона.
- В этом году поступило два обращения из ГЖИ, касающихся порядка начисления платы ПАО «Квадра» за коммунальные услуги по теплоснабжению в 27 домах в Липецке, - сообщили GOROD48 в УФАС Липецкой области. - В ходе внеплановой проверки выявлены следующие факты: необоснованное увеличение платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению при содержании общедомового имущества многоквартирного дома и непринятие показаний приборов учета для расчета платежа за коммунальную услугу.
В «Квадре» на претензии антимонопольщиков ответили коротко.
- По заявлению ГЖИ областное Управление ФАС провело в Липецком филиале ПАО «Квадра» внеплановую проверку. В настоящий момент результатов рассмотрения дела антимонопольного органа в отношении Липецкого филиала ПАО «Квадра» по признакам нарушения антимонопольного законодательства не имеется, - сообщили в пресс-службе ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация".
Из-за ограничений по коронавирусу рассмотрение дел отложено на более поздний срок.
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