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На «Квадру» завели дела из-за счетов за отопление и горячую воду

8 2126
#отопление #ЖКХ #УФАС
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На «Квадру» завели дела из-за счетов за отопление и горячую воду

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы Липецкой области усмотрели в действиях регионального филиала «Квадра» нарушение закона.

УФАС по представленной из Государственной жилищной инспекции информации провело внеплановую проверку ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». Антимонопольщики усмотрели в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства в части размера платы за отопление и горячую воду по ОДН.

- В этом году поступило два обращения из ГЖИ, касающихся порядка начисления платы ПАО «Квадра» за коммунальные услуги по теплоснабжению в 27 домах в Липецке, - сообщили GOROD48 в УФАС Липецкой области. - В ходе внеплановой проверки выявлены следующие факты: необоснованное увеличение платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению при содержании общедомового имущества многоквартирного дома и непринятие показаний приборов учета для расчета платежа за коммунальную услугу.

В «Квадре» на претензии антимонопольщиков ответили коротко.

- По заявлению ГЖИ областное Управление ФАС провело в Липецком филиале ПАО «Квадра» внеплановую проверку. В настоящий момент результатов рассмотрения дела антимонопольного органа в отношении Липецкого филиала ПАО «Квадра» по признакам нарушения антимонопольного законодательства не имеется, - сообщили в пресс-службе ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация".

Из-за ограничений по коронавирусу рассмотрение дел отложено на более поздний срок. 
8 2126
#отопление #ЖКХ #УФАС
2

Комментарии (8)

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Дуня с трудоднями

18 минут назад
Алекс, Да никто до них не добрался. Сделают вид, что проверили, пожурили и на этом всё закончится
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житель

21 минуту назад
Алекс, ВЫ очень наивный, КВАДРА непобедима!!!
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Циолковского нечетная сторона

36 минут назад
А у нас на районе Квадрат этой зимой нагрела руки!((( установили автоматику в центральном тепловом узле и всю тёплую зиму мы сидели в прохладных квартирах, платили за все эту экономию Квадры по 150 процентов. В платежках цена больше прошлогодней!(((( в квартире всего все время было. Разобраться с Этой Квадрой и и кто и не пытается! Нас в эти муравейники сгоняют для того чтобы удобнее было бабосики стричь!
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Павел

50 минут назад
Подозреваю, что ничего не пересчитают за тёплую зиму и весну, т.к. у многих батареи не перекрываются. В итоге люди от жары открывают окна, всё тепло уходит наружу - отапливается улица, грубо говоря. При этом расход тепла только больше, в итоге и оснований для перерасчёта, к сожалению, нет. Замкнутый круг: и в жаре сидеть не будешь, и окна открывать "невыгодно".
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роза

59 минут назад
А почему рассматривают только ОДН, а не платёжки жителей ?
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Вилка

сегодня, 14:12
А не будет перерасчета за отопление в тёплую зиму и весну в домах, где нет счётчиков?
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ять

сегодня, 14:03
Давно пора!
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Алекс

сегодня, 14:02
Наконец и до них добрались
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