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Общество
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27 минут назад
«Добрыня» до добра не довел: угроза полицейским аэрозолем обошлась в 30 000 рублей
Похожее на пистолет устройство пьяный дебошир направил в сторону лобового стекла автомобиля полиции.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 26 августа прошлого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и полицейские собирались составить за это на него протокол по статье 20.21 КоАП.
Но нарушитель достал похожее на пистолет аэрозольное устройство «Добрыня» и направил его в сторону лобового стекла автомобиля полиции, высказав угрозу в адрес находившихся на передних сиденьях машины сотрудников. Пьяный мужчина сообщил, что выстрелит в полицейских. Эта угроза дорого обошлась ему — в 30 000 рублей и судимость.
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