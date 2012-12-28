«Добрыня» до добра не довел: угроза полицейским аэрозолем обошлась в 30 000 рублей

Похожее на пистолет устройство пьяный дебошир направил в сторону лобового стекла автомобиля полиции.

В Задонске осудили мужчину, угрожавшего полицейским похожим на пистолет аэрозольным устройством «Добрыня». Мужчина признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (по части первой статьи 318 УК РФ) и оштрафован на 30 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 26 августа прошлого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и полицейские собирались составить за это на него протокол по статье 20.21 КоАП.Но нарушитель достал похожее на пистолет аэрозольное устройство «Добрыня» и направил его в сторону лобового стекла автомобиля полиции, высказав угрозу в адрес находившихся на передних сиденьях машины сотрудников. Пьяный мужчина сообщил, что выстрелит в полицейских. Эта угроза дорого обошлась ему — в 30 000 рублей и судимость.