Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздничные дни

Управление здравоохранения Липецкой области сообщило график работы государственных медицинских организаций в праздничные дни мая 2020 года:



1, 3, 5, 9 и 11 мая 2020 года поликлиники не работают (кроме медицинского наблюдения и обследования контактных лиц и больных новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением заболевания);



2, 4 и 10 мая 2020 года поликлиники работают по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов, (детские поликлиники: с приемом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00 часов); оказание экстренной стоматологической помощи на базе стоматологических поликлиник Липецка и Ельца до 14.00.



6, 7, 8 мая в обычном режиме;



- Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме. Детей обслуживают в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».



- Травмпункты города Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Дети Ельца обслуживаются в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».



- экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров.

- пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35).



- в праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).

