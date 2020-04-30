Здоровье

сегодня, 09:40

Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздничные дни

6 4325
#здравоохранение
1
Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздничные дни
Управление здравоохранения Липецкой области сообщило график работы государственных медицинских организаций в праздничные дни мая 2020 года:

1, 3, 5, 9 и 11  мая 2020 года поликлиники не работают (кроме медицинского наблюдения и обследования контактных лиц и больных новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением заболевания);

2, 4 и 10 мая 2020 года поликлиники работают по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов, (детские поликлиники: с приемом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00 часов); оказание экстренной стоматологической помощи на базе стоматологических поликлиник Липецка и Ельца до 14.00.

6, 7, 8 мая в обычном режиме; 

- Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме. Детей обслуживают в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на  территории Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».

- Травмпункты города Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника  ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Дети Ельца обслуживаются в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на  территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт  поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».

- экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств   стационаров.
- пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35).

- в праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).
6 4325
#здравоохранение
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тётя

39 минут назад
Горло болит, не проходит никак. Думала к ЛОРу записаться, но , видно, не судьба. Вирус вирусом, но у людей и другие болячки есть. Что делать- то?
ответить

Автолюбитель

47 минут назад
конь, пока нигде! Плановый прием постановлением запрещён. Если вы видите открытый кабинет, то уже на свой страх и риск, ибо не известно, до вас был здоровый человек или уже с ковидом, по факту этот кабинет нарушает постановление! По экстренной помощи вас может принять хирург и выдернуть, либо максимум вскрыть зуб и поставить мышьяк терапевт, всё!
ответить

конь

сегодня, 11:40
А где можно полечить зубы.Мне предложили только дёргать.
ответить

Гость

сегодня, 10:32
с 05.03.2020 талон к эндокринологу нс 30.04.2020, почти два месяца. сказала после "карантина" перезаписаться, приема нет! эндокринолог на передовой с вирусом?
ответить

Липчанка

сегодня, 10:13
А что, у нас в городе что-то работает? Бред! И так в городе решили, что кроме короновируса болезней нет и лечить никого не нужно. Вредиьельство кругом.
ответить

Давно пора уже

сегодня, 09:55
Все закрывать, делать только платными ,все по-путински
ответить

Еще в рубрике

Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара
#коронавирус
4
Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара

47 минут назад

Здоровье
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию
#пенсия #больница #халатность
41
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию

вчера, 10:54

Общество
В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник
#коронавирус
38
В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник

28.04.2020 16:08

Здоровье
В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство
#коронавирус
78
В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство

28.04.2020 10:53

Здоровье
Двух врачей уволили после вспышек коронавирусной инфекции в липецких больницах
#коронавирус
61
Двух врачей уволили после вспышек коронавирусной инфекции в липецких больницах

27.04.2020 19:42

Здоровье
Меньше всего заболевших COVID-19 - по одному - в Долгоруковском, Краснинском и Хлевенском районах
#коронавирус
13
Меньше всего заболевших COVID-19 - по одному - в Долгоруковском, Краснинском и Хлевенском районах

27.04.2020 17:00

Здоровье