Общество

сегодня, 13:17

Областная администрация разъяснила правила пропускного режима

80 5266
#пропускная система #коронавирус
3
Областная администрация разъяснила правила пропускного режима

17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Выйти из дома жителям этих городов  можно будет по специальному коду. Сегодня администрация региона разъяснила правила, по которым будет действовать пропускная система.

Где вводится пропускная система?

— С 17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимаются на основании Указа президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области, установленных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области».

С какого числа вводится пропускная система?

— С 17 апреля 2020 года. До этого дня система работает в тестовом режиме.

Почему вводится пропускная система?

— Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в указанных городах. Там были зафиксированы основные очаги распространения коронавирусной инфекции и есть предпосылки к резкому росту заболеваемости.

Как получить пропуск?

— Позвоните по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58.

Затем введите в телефоне серию и номер паспорта, либо дождитесь ответа оператора.

При звонке с мобильного — в ответ придёт смс с кодом пропуска.

При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором.

При выходе из дома возьмите с собой паспорт и код пропуска.

Для чего нужен пропуск?

— Посещение магазина/аптеки;

— Посещение банка/почты/госучреждения;

— Посещение медицинского/ветеринарного учреждения;

— Поездка на дачу/доставка продуктов недееспособным родственникам;

— Получение бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.).

Когда не нужен пропуск?

— Вынос мусора;

— Выгул собаки в пределах 100 метров от дома;

— Если вы сотрудник работающего предприятия и у вас есть справка с места работы.

Какие документы надо брать с собой, выходя из дома?

— Паспорт, на который оформлен пропуск. Сотрудники полиции будут проверять код пропуска и его соответствие вашему паспорту.

С какого момента начинает действовать пропуск?

— Сразу с момента оформления. К сожалению, оформить пропуск на определенное время пока нельзя. 

Сколько действует пропуск?

— Это зависит от категории.

Посещение магазина/аптеки – 1 час;

Посещение банка/почты/госучреждения – 2 часа;

Посещение медицинского/ветеринарного учреждения - 6 часов;

Поездка на дачу/доставка продуктов родственникам – 2 часа;

Получение бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.) – 2 часа.

Сколько пропусков можно оформить за день?

— Два любых пропуска на одного человека.

Есть ли какие-то ограничения по дням — можно ли заказывать пропуск ежедневно?

— Ограничений по дням нет.

Если человек направляется куда-либо с ребёнком, на ребёнка тоже нужен пропуск?

— Ребёнок до 14 лет должен находиться на улице в сопровождении родителя. В этом случае смс-пропуск ребёнку не требуется. Но посещать в сопровождении родителя он может только детский сад (если оба родителя работают) или медучреждение. Ребёнок старше 14 лет может перемещаться один с паспортом гражданина РФ. В этом случае ему потребуется смс-пропуск

Могу я со своего телефона оформить пропуск на другого человека? Например, родственника или знакомого?

— Можете. Но при оформлении пропуска вы должны указать серию и номер паспорта именно этого человека. А затем сообщить ему код пропуска.

Как получить пропуск гражданам иностранного государства, не имеющим паспорта РФ. Что делать, если паспорт не российский?

— Если вы официально трудоустроены — получите справку от работодателя. Если вы студент, то получите справку в ВУЗе. Сотрудникам предприятий экономической зоны «Липецк» и их родственникам следует обратиться в ОЭЗ «Липецк».

Если жители вдвоем едут на автомобиле – нужно ли оформлять пропуска на каждого, находящегося в автомобиле?

— Да, пропуска нужны всем: и водителю, и пассажиру.

Я живу в Липецком районе, я должен оформлять пропуск, приезжая в Липецк?

— Да. Перед въездом в Липецк вам следует оформить пропуск, указав цель приезда. Аналогичное правило действует и в отношении остальных населённых пунктов, где введена пропускная система.

Если я опоздаю на 5 минут из магазина — меня оштрафуют?

— Сотрудники полиции будут вести себя лояльно. Особенно в первые дни действия режима. Но регулярно нарушать не стоит.

Почему пропуск в магазин на один час? До него идти 10-20 минут, в зависимости от возраста.

— Закажите первый пропуск, чтобы дойти до магазина, а перед выходом из магазина — второй, чтобы вернуться.

Как я успею съездить на дачу и обратно за два часа?

— Вам необходим пропуск для перемещения по территории с действующим пропускным режимом.

Таким образом, вы оформляете первый пропуск перед выездом на дачу.

А второй перед выездом с дачи.

Мне нужно съездить в отдалённый магазин. Я не успею за час.

— Оформите один пропуск перед выездом в магазин, а второй выходя из магазина.

Я должен получать пропуск, если у меня направление к врачу с конкретной датой и временем?

— Да. Вам необходимо оформить пропуск для посещения медицинского учреждения.

Один член семьи возит другого на работу, а сам возвращается, какую цель поездки ему выбрать?

— У работника на руках имеется справка.

Если водитель везёт на работу— пропуск: «Поездка на дачу/доставка продуктов родственникам».

Есть справка с места работы, но сотрудник задержался на работе. Пропуск нужно заказывать на обратную дорогу?

— Если работник имеет справку от работодателя, никто не будет придираться ко времени его возвращения домой.

Можно ли с сотового телефона получить пропуск без набора цифр в тоновом режиме, общаясь с оператором?

— Мы рекомендуем вводить данные в тоновом режиме. Это снизит нагрузку на операторов и сократит время ожидания в очереди дозвона. Получать пропуска через оператора следует, если ваш телефон не поддерживает тоновый набор. В ближайшее время опция станет доступна.

Нужен ли пропуск для жителей других районов при поездке в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?

— Да, для жителей других районов нужны смс-пропуска для перемещения по территории с действующим пропускным режимом. Смс-пропуск нужно заказать до въезда на территорию с действующим пропускным режимом.

Нужен ли пропуск при передвижении между регионами на собственном авто (в связи с необходимостью лечения в другой области). Если человек едет из соседнего региона нужен ли пропуск?

— Да, смс-пропуск понадобится. Получить пропуск может житель любого региона РФ, позвонив по номеру 8-800-450-48-58.

Если нужен срочно пропуск, а система дала сбой или большая очередь к оператору?

— На данный момент работает 350 каналов, то есть 350 человек одновременно могут быть на линии и получать пропуска. В ближайшее время количество каналов будет расширено до 500.

Если я еду на дачу и по дороге заеду в магазин – это можно?

— С смс-пропуском «на дачу» по дороге вы имеете право заехать в магазин.

В Липецкой области проживает 1733 инвалида по слуху, далеко не все они могут пользоваться смартфонами, как им быть?

— Инвалидам по слуху или по зрению можно воспользоваться помощью диспетчеров Всероссийского общества глухих/слепых.

Нужен ли пропуск для граждан, едущих транзитом через территорию области?

— Транзитный транспорт, проезжающий через Липецкую область, останавливать не будут.

Что делать, если паспорт утерян или находится на замене?

— Обратитесь за справкой в УМВД, в которой будет указан номер вашего паспорта.

Нужно ли оформлять пропуск по уходу за родными в больнице?

— В больницах области введён карантин. Посещения запрещены.

Что делать, если надо уехать на дачу с ночёвкой?

— Вам необходимо заказать один смс-пропуск для поездки на дачу, на обратном пути — второй для возвращения домой.

Нужно ли оформлять пропуск в роддом?

— Да, в роддом нужно оформлять смс-пропуск на посещение медучреждения.

Если необходимо выйти в ближайший магазин через дорогу – нужно оформлять пропуск?

— Да, нужно.

Если на садовом участке нет приёма сети сотовой связи – как заказать пропуск на обратную дорогу?

— Доехать до места, где есть связь и заказать оттуда.

Как заказать пропуск одиноким людям пожилого возраста, которые не смогут справиться с его оформлением?

— По мере снижения количества вопросов от жителей, будет открыта возможность заказывать пропуск через операторов ЕДС. Воспользоваться ей можно будет по тому же номеру 8-800-450-48-58

Нужен ли пропуск сотрудникам компании из другого района или региона, которые осуществляют доставку продукции в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?

— Нет, но у них на руках должны быть сопроводительные документы на груз и справка от работодателя, что они работают в данной организации, которая имеет право осуществлять деятельность в период действия ограничительных мер.


80 5266
#пропускная система #коронавирус
3

Комментарии (80)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

2 минуты назад
А мне про роддом больше всего нравится
ответить

седой

3 минуты назад
Женя Седой? а дальше административка и штраф+пени за неуплату штрафов!
ответить

Глеб Жеглов

4 минуты назад
Граждане несознательные! Прошу отнестись с пониманием! Это всего лишь 2-й этап пенсионной реформы. Вы же первый проглотили без изжоги? Вспомните, как вы радовались в августе 2018 авиашоу и салютам! Но за всё надо платить: В СТРАНЕ ДЕНЕГ НЕТ. Потерпите ещё немного. Сейчас вымрут самоизолировавшиеся пенсионеры. От обездвиживания в закрытых квартирах. Под аккомпанемент зомбо-Малахов-Соловьев-помёт-ТВ это для ваших бабушек-дедушек пройдёт безболезненно. Закроются сотни тысяч мелких предприятий, ну зачем они вам? Золото вон в Англию увезли, аж в аэропорту слитки растеряли! Успокойтесь и смотрите телявизор.
ответить

Да уж

4 минуты назад
"Смс-пропуск ребёнку не требуется. Но посещать в сопровождении родителя он может только детский сад (если оба родителя работают) или медучреждение , т.е. с ребенком ни на дачу, ни в магазин нельзя сходить. Оставить ребенка дома одного, в том числе и грудного и пойти в магазин, так получается?
ответить

чо ля пта

5 минут назад
valerafromsplus, звонишь, потом после сигнала набираешь цифры своего паспорта, автоответчик тебе их повторяет, если верно, жмёшь звёздочку, затем выбираешь цель визита улицы из предложенного автоответчиком, набираешь нужную цифру и всё.
ответить

Ленин

5 минут назад
зор, хотел задать этот вопрос в единую справочную, но туда только Артамонов может дозвониться.
ответить

зор

6 минут назад
Я работаю и имею справку, что должен ходить на работу в выходной день должен я оформлять пропуск на выход в магазин?
ответить

Вячеслав

7 минут назад
Работаю в Тамбове, завтра ехать в Липецк,0 попробовал набрать номер, в ответ: номер набран не правильно... а в статье выше вот такой комментарий -Получить пропуск может житель любого региона РФ, позвонив по номеру 8-800-450-48-58.
ответить

?

8 минут назад
Какие порядки установили немцы на оккупированных территориях СССР  Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/40560122/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink Оккупационные власти вели строгий контроль местного населения: все жители подлежали регистрации в полиции, более того, им запрещалось без разрешения покидать места постоянного проживания.
ответить

Антимейсон

8 минут назад
Law, Бейдельбергский клуб активизировался потому, что весной шиза вообще обостряется, а тут еще стресс от всей этой ситуации и слишком много РЕН-ТВ смотрите.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Верификация тестов на коронавирус теперь не требует перевозки анализов в Москву
#коронавирус
Верификация тестов на коронавирус теперь не требует перевозки анализов в Москву

14 минут назад

Общество
Следственный комитет в Липецке создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе
#Фейк #коронавирус
9
Следственный комитет в Липецке создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе

51 минуту назад

Общество
«Нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить?»
#электронный пропуск #магазин #волонтеры
18
«Нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить?»

53 минуты назад

Общество
В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли
#коронавирус #торговля
27
В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли

сегодня, 13:11

Общество
Коронавирус из Липецка попал в Пермь
#коронавирус #сидимдома
8
Коронавирус из Липецка попал в Пермь

сегодня, 12:46

Общество
Липецкая область попала в топ-25 регионов по состоянию рынку труда
#безработица #рынок труда
16
Липецкая область попала в топ-25 регионов по состоянию рынку труда

сегодня, 12:17

Общество