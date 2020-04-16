Областная администрация разъяснила правила пропускного режима

17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Выйти из дома жителям этих городов можно будет по специальному коду. Сегодня администрация региона разъяснила правила, по которым будет действовать пропускная система.

Где вводится пропускная система?



— С 17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимаются на основании Указа президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области, установленных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области».



С какого числа вводится пропускная система?



— С 17 апреля 2020 года. До этого дня система работает в тестовом режиме.



Почему вводится пропускная система?



— Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в указанных городах. Там были зафиксированы основные очаги распространения коронавирусной инфекции и есть предпосылки к резкому росту заболеваемости.



Как получить пропуск?



— Позвоните по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58.



Затем введите в телефоне серию и номер паспорта, либо дождитесь ответа оператора.



При звонке с мобильного — в ответ придёт смс с кодом пропуска.



При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором.



При выходе из дома возьмите с собой паспорт и код пропуска.



Для чего нужен пропуск?



— Посещение магазина/аптеки;



— Посещение банка/почты/госучреждения;



— Посещение медицинского/ветеринарного учреждения;



— Поездка на дачу/доставка продуктов недееспособным родственникам;



— Получение бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.).



Когда не нужен пропуск?



— Вынос мусора;



— Выгул собаки в пределах 100 метров от дома;



— Если вы сотрудник работающего предприятия и у вас есть справка с места работы.



Какие документы надо брать с собой, выходя из дома?



— Паспорт, на который оформлен пропуск. Сотрудники полиции будут проверять код пропуска и его соответствие вашему паспорту.



С какого момента начинает действовать пропуск?



— Сразу с момента оформления. К сожалению, оформить пропуск на определенное время пока нельзя.



Сколько действует пропуск?



— Это зависит от категории.



Посещение магазина/аптеки – 1 час;



Посещение банка/почты/госучреждения – 2 часа;



Посещение медицинского/ветеринарного учреждения - 6 часов;



Поездка на дачу/доставка продуктов родственникам – 2 часа;



Получение бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.) – 2 часа.



Сколько пропусков можно оформить за день?



— Два любых пропуска на одного человека.



Есть ли какие-то ограничения по дням — можно ли заказывать пропуск ежедневно?



— Ограничений по дням нет.



Если человек направляется куда-либо с ребёнком, на ребёнка тоже нужен пропуск?



— Ребёнок до 14 лет должен находиться на улице в сопровождении родителя. В этом случае смс-пропуск ребёнку не требуется. Но посещать в сопровождении родителя он может только детский сад (если оба родителя работают) или медучреждение. Ребёнок старше 14 лет может перемещаться один с паспортом гражданина РФ. В этом случае ему потребуется смс-пропуск



Могу я со своего телефона оформить пропуск на другого человека? Например, родственника или знакомого?



— Можете. Но при оформлении пропуска вы должны указать серию и номер паспорта именно этого человека. А затем сообщить ему код пропуска.



Как получить пропуск гражданам иностранного государства, не имеющим паспорта РФ. Что делать, если паспорт не российский?



— Если вы официально трудоустроены — получите справку от работодателя. Если вы студент, то получите справку в ВУЗе. Сотрудникам предприятий экономической зоны «Липецк» и их родственникам следует обратиться в ОЭЗ «Липецк».



Если жители вдвоем едут на автомобиле – нужно ли оформлять пропуска на каждого, находящегося в автомобиле?



— Да, пропуска нужны всем: и водителю, и пассажиру.



Я живу в Липецком районе, я должен оформлять пропуск, приезжая в Липецк?



— Да. Перед въездом в Липецк вам следует оформить пропуск, указав цель приезда. Аналогичное правило действует и в отношении остальных населённых пунктов, где введена пропускная система.



Если я опоздаю на 5 минут из магазина — меня оштрафуют?



— Сотрудники полиции будут вести себя лояльно. Особенно в первые дни действия режима. Но регулярно нарушать не стоит.



Почему пропуск в магазин на один час? До него идти 10-20 минут, в зависимости от возраста.



— Закажите первый пропуск, чтобы дойти до магазина, а перед выходом из магазина — второй, чтобы вернуться.



Как я успею съездить на дачу и обратно за два часа?



— Вам необходим пропуск для перемещения по территории с действующим пропускным режимом.



Таким образом, вы оформляете первый пропуск перед выездом на дачу.



А второй перед выездом с дачи.



Мне нужно съездить в отдалённый магазин. Я не успею за час.



— Оформите один пропуск перед выездом в магазин, а второй выходя из магазина.



Я должен получать пропуск, если у меня направление к врачу с конкретной датой и временем?



— Да. Вам необходимо оформить пропуск для посещения медицинского учреждения.



Один член семьи возит другого на работу, а сам возвращается, какую цель поездки ему выбрать?



— У работника на руках имеется справка.



Если водитель везёт на работу— пропуск: «Поездка на дачу/доставка продуктов родственникам».



Есть справка с места работы, но сотрудник задержался на работе. Пропуск нужно заказывать на обратную дорогу?



— Если работник имеет справку от работодателя, никто не будет придираться ко времени его возвращения домой.



Можно ли с сотового телефона получить пропуск без набора цифр в тоновом режиме, общаясь с оператором?



— Мы рекомендуем вводить данные в тоновом режиме. Это снизит нагрузку на операторов и сократит время ожидания в очереди дозвона. Получать пропуска через оператора следует, если ваш телефон не поддерживает тоновый набор. В ближайшее время опция станет доступна.



Нужен ли пропуск для жителей других районов при поездке в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?



— Да, для жителей других районов нужны смс-пропуска для перемещения по территории с действующим пропускным режимом. Смс-пропуск нужно заказать до въезда на территорию с действующим пропускным режимом.



Нужен ли пропуск при передвижении между регионами на собственном авто (в связи с необходимостью лечения в другой области). Если человек едет из соседнего региона нужен ли пропуск?



— Да, смс-пропуск понадобится. Получить пропуск может житель любого региона РФ, позвонив по номеру 8-800-450-48-58.



Если нужен срочно пропуск, а система дала сбой или большая очередь к оператору?



— На данный момент работает 350 каналов, то есть 350 человек одновременно могут быть на линии и получать пропуска. В ближайшее время количество каналов будет расширено до 500.



Если я еду на дачу и по дороге заеду в магазин – это можно?



— С смс-пропуском «на дачу» по дороге вы имеете право заехать в магазин.



В Липецкой области проживает 1733 инвалида по слуху, далеко не все они могут пользоваться смартфонами, как им быть?



— Инвалидам по слуху или по зрению можно воспользоваться помощью диспетчеров Всероссийского общества глухих/слепых.



Нужен ли пропуск для граждан, едущих транзитом через территорию области?



— Транзитный транспорт, проезжающий через Липецкую область, останавливать не будут.



Что делать, если паспорт утерян или находится на замене?



— Обратитесь за справкой в УМВД, в которой будет указан номер вашего паспорта.



Нужно ли оформлять пропуск по уходу за родными в больнице?



— В больницах области введён карантин. Посещения запрещены.



Что делать, если надо уехать на дачу с ночёвкой?



— Вам необходимо заказать один смс-пропуск для поездки на дачу, на обратном пути — второй для возвращения домой.



Нужно ли оформлять пропуск в роддом?



— Да, в роддом нужно оформлять смс-пропуск на посещение медучреждения.



Если необходимо выйти в ближайший магазин через дорогу – нужно оформлять пропуск?



— Да, нужно.



Если на садовом участке нет приёма сети сотовой связи – как заказать пропуск на обратную дорогу?



— Доехать до места, где есть связь и заказать оттуда.



Как заказать пропуск одиноким людям пожилого возраста, которые не смогут справиться с его оформлением?



— По мере снижения количества вопросов от жителей, будет открыта возможность заказывать пропуск через операторов ЕДС. Воспользоваться ей можно будет по тому же номеру 8-800-450-48-58



Нужен ли пропуск сотрудникам компании из другого района или региона, которые осуществляют доставку продукции в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?



— Нет, но у них на руках должны быть сопроводительные документы на груз и справка от работодателя, что они работают в данной организации, которая имеет право осуществлять деятельность в период действия ограничительных мер.





