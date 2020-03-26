сегодня, 11:47
«Управляшки» депутатов Липецкого горсовета провели мимо кассы десятки миллионов рублей
Сегодня на брифинге вице-губернатора Ильи Тузова в администрации области руководители сферы ЖКХ рассказали об уголовных делах, возбужденных в отношении нескольких управляющих компаний.
Вице-губернатор заявил о двух целях областной власти. Первая - обеспечение конкуренции на рынке ЖКХ:
- Никаких «чёрных списков» у нас нет. Плохо работающая УК должна уйти с рынка. Госжилинспекция прекратила деятельность десяти УК - у них отозваны лицензии. Мы помогаем жителям многоквартирных домов выбрать другие управляющие компании.
Вторая задача - разработка экономически обоснованных для УК тарифов по содержанию и ремонту жилья. По мнению Ильи Тузова, нынешние тарифы в 11-16 рублей не дают возможности обслуживать дома с надлежащим качеством. Такой тариф не может быть меньше 20-25 рублей за квадратный метр. К этому, очевидно, власть и будет стремиться. Но, в любом случае, последнее слово - за общими собраниями жильцов многоквартирных домов.
- Содержание жилья - не мытье полов! Основное - текущий ремонт. Новый автомобиль, например, можно убить за три года. Я не раз сталкивался с тем, что новым домам уже нужен текущий ремонт, - поддержал вице-губернатора бывший руководитель ФКР региона, а ныне - первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.
По словам Ильи Тузова, к Липецку проявляют интерес новые управляющие компании, в том числе из других регионов. В том числе управляющие организации иногородних компаний-застройщиков. Илья Тузов считает, что губернатор уже сделал достаточно заявлений о том, что нерадивые управляющие организации должны или изменить отношение к работе, или уйти с рынка, и больше последних китайских предупреждений не будет.
- Полмиллиона квадратных метров жилья в Липецке уже интересуют новых игроков, как местных, так и иногородних, - заинтриговал журналистов Илья Тузов, но кто эти игроки, так и не сказал.
Представитель прокуратуры области Игорь Гречуха сообщил о проверках тех УК, которые имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями - АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК». Самыми крупными неплательщиками являются липецкие ООО «ГУК «Привокзальная» (задолженность перед АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК» - 8,4 миллиона рублей), ООО «УК «Слобода» (долг - 9 миллионов рублей), ООО «УК «Советская» (долг - 6,6 миллиона рублей), ООО «Объединённая управляющая компания» (долг 3,5 миллиона рублей), ООО «Управляющая компания «КИТ» (долг - 8,7 миллиона рублей), ООО «Сырская» (долг - 28 миллионов рублей), ООО «Спутник» (долг - 22 миллиона рублей) и действующей в Грязях ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» (долг 12 миллионов рублей). Примечательно, что учредителями почти всех этих «управляшек» являются депутаты Липецкого городского Совета Юрий Шкляров (ООО «ГУК «Привокзальная», ООО «УК «Слобода»), Александр Шальнев (ООО «УК Советская») и Сергей Ткаченко (ООО «ОУК», ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда», ООО «Управляющая компания «КИТ»).
Из информации прокуратуры следует, что все эти организации не убыточны и не имеют признаков финансовой несостоятельности, однако перечисление их руководителями положенных ресурсоснабжающим организациям средств из собранных с жителей многоквартирных домов носило разовый характер. Полученную от жителей оплату энергоресурсов управляющие компании ресурсоснабжающим организациям не перечислили по непонятным прокурорским работникам причинам.
В действиях руководства управляющих организаций усмотрели признаки состава преступления, наказание за которые предусмотрены частью второй статьи 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере»). Расследованием уголовных дел занимаются органы областного УМВД.
На брифинге сообщили, что в 2019 году в органы прокуратуры области поступило более тысячи жалоб липчан на нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Большая часть таких обращений касалась нарушений в деятельности жилищных управляющих организаций. Также липчанам можно обращаться с жалобами на действия управляющих компаний в Государственную жилищную инспекцию по Липецкой области. В случае, если граждане полагают, что Госжилинспекцией принято неправомерное решение, они могут обжаловать его в прокуратуру.
По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка Юлии Кабанцовой владельцы жилых помещений в доме вправе обжаловать в суде решение общего собрания собственников, если они не принимали участия в общем собрании или голосовали против принятия решения. Решение собрания может быть оспорено в суде в течение 6 месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом.
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