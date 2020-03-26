Общество

сегодня, 11:47

«Управляшки» депутатов Липецкого горсовета провели мимо кассы десятки миллионов рублей

31 2651
#управляющие компании #мошенничество
1
«Управляшки» депутатов Липецкого горсовета провели мимо кассы десятки миллионов рублей

Сегодня на брифинге вице-губернатора Ильи Тузова в администрации области руководители сферы ЖКХ рассказали об уголовных делах, возбужденных в отношении нескольких управляющих компаний. 

- В Липецке - 84 управляющих компаний. На деятельность некоторых из них глава региона получает большое количество жалоб. В прошлом году только на портал Игоря Артамонова поступило 2500 таких обращений. В этом году - 336. Количество жалоб сократилось наполовину благодаря ряду принятых властями мер, - сказал Илья Тузов. 

обращения.jpg

Вице-губернатор заявил о двух целях областной власти. Первая - обеспечение конкуренции на рынке ЖКХ:

- Никаких «чёрных списков» у нас нет. Плохо работающая УК должна уйти с рынка. Госжилинспекция прекратила деятельность десяти УК - у них отозваны лицензии. Мы помогаем жителям многоквартирных домов выбрать другие управляющие компании.

лицензирование.jpg

Вторая задача - разработка экономически обоснованных для УК тарифов по содержанию и ремонту жилья. По мнению Ильи Тузова, нынешние тарифы в 11-16 рублей не дают возможности обслуживать дома с надлежащим качеством. Такой тариф не может быть меньше 20-25 рублей за квадратный метр. К этому, очевидно, власть и будет стремиться. Но, в любом случае, последнее слово - за общими собраниями жильцов многоквартирных домов.

тарифы.jpg

- Содержание жилья - не мытье полов! Основное - текущий ремонт. Новый автомобиль, например, можно убить за три года. Я не раз сталкивался с тем, что новым домам уже нужен текущий ремонт, - поддержал вице-губернатора бывший руководитель ФКР региона, а ныне - первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.

По словам Ильи Тузова, к Липецку проявляют интерес новые управляющие компании, в том числе из других регионов. В том числе управляющие организации иногородних компаний-застройщиков. Илья Тузов считает, что губернатор уже сделал достаточно заявлений о том, что нерадивые управляющие организации должны или изменить отношение к работе, или уйти с рынка, и больше последних китайских предупреждений не будет.

- Полмиллиона квадратных метров жилья в Липецке уже интересуют новых игроков, как местных, так и иногородних, - заинтриговал журналистов Илья Тузов, но кто эти игроки, так и не сказал.

Представитель прокуратуры области Игорь Гречуха сообщил о проверках тех УК, которые имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями - АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК». Самыми крупными неплательщиками являются липецкие ООО «ГУК «Привокзальная» (задолженность перед АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК» - 8,4 миллиона рублей), ООО «УК «Слобода» (долг - 9 миллионов рублей), ООО «УК «Советская» (долг - 6,6 миллиона рублей), ООО «Объединённая управляющая компания» (долг 3,5 миллиона рублей), ООО «Управляющая компания «КИТ» (долг - 8,7 миллиона рублей), ООО «Сырская» (долг - 28 миллионов рублей), ООО «Спутник» (долг - 22 миллиона рублей) и действующей в Грязях ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» (долг 12 миллионов рублей). Примечательно, что учредителями почти всех этих «управляшек» являются депутаты Липецкого городского Совета Юрий Шкляров (ООО «ГУК «Привокзальная», ООО «УК «Слобода»), Александр Шальнев (ООО «УК Советская») и Сергей Ткаченко (ООО «ОУК», ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда», ООО «Управляющая компания «КИТ»).

548bbf1b4fa6924a60917e1f7f5baed3.jpg

Из информации прокуратуры следует, что все эти организации не убыточны и не имеют признаков финансовой несостоятельности, однако перечисление их руководителями положенных ресурсоснабжающим организациям средств из собранных с жителей многоквартирных домов носило разовый характер. Полученную от жителей оплату энергоресурсов управляющие компании ресурсоснабжающим организациям не перечислили по непонятным прокурорским работникам причинам.

В действиях руководства управляющих организаций усмотрели признаки состава преступления, наказание за которые предусмотрены частью второй статьи 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере»). Расследованием уголовных дел занимаются органы областного УМВД.

На брифинге сообщили, что в 2019 году в органы прокуратуры области поступило более тысячи жалоб липчан на нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Большая часть таких обращений касалась нарушений в деятельности жилищных управляющих организаций. Также липчанам можно обращаться с жалобами на действия управляющих компаний в Государственную жилищную инспекцию по Липецкой области. В случае, если граждане полагают, что Госжилинспекцией принято неправомерное решение, они могут обжаловать его в прокуратуру.

ГЖИ.jpg

По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка Юлии Кабанцовой владельцы жилых помещений в доме вправе обжаловать в суде решение общего собрания собственников, если они не принимали участия в общем собрании или голосовали против принятия решения. Решение собрания может быть оспорено в суде в течение 6 месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом.
31 2651
#управляющие компании #мошенничество
1

Комментарии (31)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель города 48

2 минуты назад
да хоть бы уж полы мыли, а то и этого не делают
ответить

Мдя

12 минут назад
Если всех в городе закроют на карантин, то работать остануться только управляшки, ресурсники, медики и торговля. Что делать запертым в квартире без воды, канализации и света? Тузик, оставь в покое жкх на время вируса, дебил. Сам в каменке живешь, тебе все равно
ответить

Медвед

15 минут назад
Прекратите кошмарить бизнес. Эти люди - наша честь и гордость.
ответить

Зоя Тимофеевна

17 минут назад
ЛЮДИИИИИИИИИ! Не будьте наивными!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Посмотрите дела картотеки арбитражных дел компаниями НОВИТЭН и ЛГЭК!!!!! НОВИТЭН и ЛГЭК не могут обосновать имеющуюся задолженность управляющих компаний. Дела длятся годами. (обратите внимание на даты). Расчеты УКшек и ресурсников разные, у ресурсников - выгодные им расчеты, поэтому и ничего доказать не могут в судах. а сейчас пытаются прессовать ... разными возможными способами. Более или менее реальных оправданий в судах у ресурсников то уже не осталось, вот и начинают "драться". Посмотрите дела, очень интересно.
ответить

Андрей

26 минут назад
БЫТЬ ТОГО НЕ МОЖЕТ. ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОРОДА КРИСТАЛЛЬНОЙ ЧЕСТНОСТИ. НЕ ВОРОВАЛИ ОНИ ДЕСЯТКАМИ (А МОЖЕТ И СОТНЯМИ) МИЛЛИОНОВ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ЭТО ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА!! ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
ответить

Прокурор

27 минут назад
Шальнева на нары давно пора,хватит Наумову его покрывать!
ответить

Житель

27 минут назад
Шесть лет без управляющей компании многоквартирный дом... и без особых хлопот. А вот куда шли бы средства... всем понятно. А увеличение тарифа с 16 руб. до 25 руб. чтобы "карман" набить туже... Если дом построен по проекту, то и простоять без ремонта должен лет десять. А тот, кто говорит, что и новые нуждаются уже в ремонте, или способствует спонсированию УК или спросить не может со строителей. Напомню ему, что есть такое понятие как ГАРАНТИЯ.
ответить

Партия воров и жуликов

29 минут назад
Улыбаются,соглашаются с нарушениями прав,но НИЧЕГО не делают,чтобы поменять ситуацию в пользу граждан,а не олигархов.Все эти Тузовы,Надеевы,Бербени и их покрывающие прокурорские!
ответить

И что это изменит завтра?

30 минут назад
Меньше, говорите, стали жаловаться? Да потому что бесполезно! Ни УК, ни Госжилинспекция не реагируют на действительно проблемные вопросы. Липовская, 44. Центр города. УК Слобода. В доме нет уборщицы более 10 лет!!! И как они сейчас отчитываются вам о дезинфекции? Не смешите людей
ответить

Партия воров и жуликов

32 минуты назад
Кругом произвол и беззаконие чиновников!Одни воруют,другие покрывают понятно за что!Несменяемость власти ведет к распаду государства!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области закрываются все парки, кинотеатры и ночные клубы
1
В Липецкой области закрываются все парки, кинотеатры и ночные клубы

7 минут назад

Общество
Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы
#коронавирус #проспект Победы
4
Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы

25 минут назад

Общество
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком
#самолет #памятник
8
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком

39 минут назад

Общество
Самый «жирный» дорожный контракт достался воронежцам
#ремонт дорог #тендер
Самый «жирный» дорожный контракт достался воронежцам

47 минут назад

Общество
В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести
#населенный пункт воинской доблести
7
В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести

56 минут назад

Общество
Возвращение понтонного моста (фоторепортаж)
#понтонный мост #Зеленый остров
2
Возвращение понтонного моста (фоторепортаж)

сегодня, 12:09

Общество